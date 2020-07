Autoritatile din Creta se asteapta ca peste 33.000 de turisti romani sa le viziteze insula anul acesta

Oficialul grec a precizat ca autoritatile sunt pregatite in ceea ce priveste pandemia de coronavirus si ca insula este o destinatie sigura."In ceea ce priveste pandemia de COVID-19 va pot spune ca Grecia este o destinatie sigura. Suntem pregatiti cu spitale in fiecare regiune din insula si pentru orice situatie, dar pana acum avem doar cateva cazuri in Creta. Asa cum am facut-o si in ultima decada, noi suntem pregatiti sa aratam tuturor, celor care vor alege sa-si petreaca in Creta aceasta vara, gastronomia, natura si frumusetea. Suntem optimisti si speram sa avem un an bun in turism. Speram ca totul sa iasa bine pentru aceasta insula si asteptam turisti din toata lumea, chiar si din tari care au avut cazuri de coronavirus, pentru a-si petrece vacanta. Chiar si din Romania, de unde asteptam chiar mai multi turisti decat anul trecut, cand s-au aflat pe locul 17 in topul turistilor din Creta.Este o buna pozitie comparativ cu alte piete est-europene si est- mediteraneene. Anul trecut au fost 33.000 de turisti romani in Creta. Asta este o statistica facuta doar la sosirile pe aeroporturi, fara a-i pune la socoteala pe cei care ajung aici cu feribotul. In aceasta vara avem 15.000 de turisti din toata lumea, dar zborurile sunt deschise doar de la inceputul lunii. Sunt deja veniti destui romani. (...) Datele exacte le avem la sfarsitul fiecarei luni", le-a declarat Arnaoutakis jurnalistilor romani, intr-o conferinta de presa organizata in cadrul unui info-trip al tour-operatorului Paralela 45, in colaborare cu Organizatia Nationala de Turism din Grecia (EOT).Peste 80.000 de oameni care activeaza in turism si in sectoarele adiacente au urmat cursuri de preventie in ceea ce priveste pandemia, a spus guvernatorul grec."Este esential sa urmam sfaturile specialistilor in ceea ce priveste siguranta si sanatatea si facand asta speram ca totul sa fie bine in viitor. E ceva la care aspiram cu adevarat, tinand cont de faptul ca turismul in Creta genereaza jumatate din veniturile de pe insula. Mai mult de 80.000 de oameni au fost instruiti in ceea ce priveste masurile de protectie, de la angajatii hotelurilor, ai aeroporturilor, restaurante, taximetristi, si toti au obtinut certificarea privind aceasta instruire, si din datele pe care le avem acum majoritatea hotelurilor din estul insulei sunt deja deschise. Am vizitat multe hoteluri in ultimele saptamani si am constatat ca toata lumea respecta protocoalele Ministerului Sanatatii", a mai spus Stavros Arnaoutakis.El a precizat ca Ministerul Sanatatii a decis efectuarea a 850 de teste pe zi pentru noul coronavirus pe aeroportul din Heraklion."In ceea ce priveste numarul de sosiri, Ministerul Sanatatii a decis sa efectueze 850 de teste pe zi pe aeroportul din Heraklion. Ministerul decide ca in cazul in care exista o tara cu numar mare de cazuri sa schimbe algoritmul de calcul pentru testari", a subliniat oficialul elen.Intrebat daca turistii romani care ajung cu avionul in Creta vor fi nevoiti sa prezinte un test negativ la COVID-19 pentru a putea intra in Grecia pe calea aerului, guvernatorul a raspuns: "Deocamdata am fost anuntati de Ministerul Turismului ca doar turistii care intra in Grecia prin vama Promachonas cu masina din tarile est-europene trebuie sa prezinte rezultatul unui test. In ceea ce priveste turistii care sosesc cu avionul nu exista o astfel de decizie la nivelul ministerului. Nu avem ce sa confirmam, nu avem aceasta informatie".Privitor la sprijinul acordat de statul elen mediului de afaceri afectat de pandemia de COVID-19, Arnaoutakis a spus ca suma totala alocata pentru acest scop este de 10 miliarde de euro."Regiunea Creta a sprijinit cu peste 10 milioane de euro pentru toate nevoile legate de pandemia de COVID-19. Si in afara de aceasta suma mai avem si sponsorizari de peste 2 milioane de euro. Pentru a sprijini mediul de afaceri din regiune, statul grec a bugetat 10 miliarde de euro, aici incluzand si sectorul turistic, afectat de pandemie, insa in momentul acesta nu stim cat s-a cheltuit pentru ca nu avem o situatie a celor care au aplicat", a explicat Arnaoutakis.