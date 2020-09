Cazare la un Hotel Spa de cinci stele pentru sefii Bisericii Ortodoxe intr-o vizita de protocol in Bihor. Patriarhul Daniel a facut apoi apel la donatii din partea credinciosilor

Prezenti la sfarsitul saptamanii trecute in Bihor la sfintirea Catedralei Ortodoxe din Oradea si a noii biserici de la Manastirea Izbuc din comuna Carpinet, Patriarhul BOR Preafericitul Daniel si suita de 20 de episcopi care l-a insotit au fost cazati la Lotus Therm SPA & Luxury Resort , hotelul de 5 stele din Baile Felix, scrie Adevarul.ro. Patriarhul si alaiul de episcopi au fost asteptati in Bihor de mii de persoane, atat credinciosi din judet, cat si din judete ca Hunedoara, Olt, Maramures, Alba si chiar Constanta. Iar gazdele, oficialii Episcopiei Ortodoxe Oradea, autoritati locale si judetene, s-au pregatit cum se cuvine.Potrivit sursei citate, Episcopia Ortodoxa Oradea, acestia i-au cazat pe PS Daniel si pe episcopii care il insoteau la cel mai luxos hotel din statiuna Baile Felix, cu propriul aquapark, centru de tratament si relaxare, unde pretul unei camere incepe de la 688 lei (single) si ajunge la 2.748 lei (apartamentul VIP). Episcopia Ortodoxa a Oradiei a ales aceasta varianta, desi aveau la dispozitie apartamentele din sediul Episcopiei Ortodoxe, de la Manastirea Sfintei Cruci sau chiar de la Manastirea Izbuc din comuna Carpinet, unde, de altfel, sambata, Patriarjul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel Ciobotea si alaiul sau au sfintit noua biserica "Adormirea Maicii Domnului" din incinta.A doua zi, dupa ce a innoptat intr-un hotel de 5 stele, Patriarhul Daniel a sfintit noua Catedrala ortodoxa din Oradea unde, in fata publicului, a facut apel la donatii. "Sigur, cei care doresc sa lase un mic dar pentru continuarea lucrarilor, pentru intretinerea bisericii, pot sa o faca spre folosul acestei biserici. Intr-o perioada de pandemie, PS Sofronie a hotarat ca inchinarea la Sfanta Masa sa dureze o saptamana, ca sa vina pe rand credinciosii care doresc sa se sfinteasca prin sarutarea Sfintei Mese din Sfantul Altar", a spus Patriarhul.Inainte de a pleca, Patriarhul Daniel a subliniat importanta contributiilor crestinilor."Va multumim pentru participare, felicitam inca o data pe PS episcop Sofronie si va dorim tuturor o duminica binecuvantata, ajutor de la Dumnezeu si sa auzim peste 2-3 ani ca se va sfinti si pictura acestei catedrale, pentru ca, odata inceput, un lucru frumos trebuie continuat, deci este loc pentru cei care n-au putut contribui pentru acum, sa contribuie in viitorul apropiat.