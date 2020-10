Coronavirus: Irlanda interzice vizitele la domiciliu

Adresandu-se jurnalistilor la Dublin, Micheal Martin a anuntat interdictia in vigoare de joi la miezul noptii de a merge in vizite la domiciliu, in interior ca si in exterior, pe intreg teritoriul irlandez, unde 1.835 de persoane au murit din cauza COVID-19 de la inceputul pandemiei."Traversam vremuri foarte dificile, iar lucrurile efectiv se pot inrautati inainte de a se ameliora", a avertizat el.Pe de alta parte, magazinele neesentiale, precum si centrele de distractii, piscinele si salile de sport vor fi inchise in comitatele de frontiera Donegal, Monaghan si Cavan, unde traiesc circa 300.000 de persoane.Populatia, cu exceptia "muncitorilor esentiali", trebuie "sa lucreze de acasa", a adaugat prim-ministrul.Mai devreme, Irlanda de Nord anuntase pentru o luna masurile cele mai restrictive din Regatul Unit in fata unei "cresteri foarte ingrijoratoare a numarului de cazuri si de spitalizari", potrivit declaratiei premierului Arlene Foster.Barurile si restaurantele vor trebui sa inchida cu incepere de vineri, vacantele scolare vor fi extinse la doua saptamani, magazinele nu vor mai putea vinde alcool dupa orele 20.00, iar adunarile cu mai mult de 15 persoane, cu exceptia evenimentelor sportive autorizate, vor fi interzise.Miercuri, au fost inregistrate 1.095 de noi cazuri de contaminare in 24 de ore, un record.