FOTO Ministrul Muncii dezvaluie dezastrul din arhiva unei institutii din subordine: "Este inadmisibil"

"Ce nu inteleg cei (din ce in ce mai putini) din institutiile aflate in coordonarea Ministerului Muncii este ca eu nu renunt la obiectivele asumate, chiar daca, de la zi la zi, vin noi si noi urgente fiind nevoita sa reasez putin ordinea prioritatilor. Cand coordonezi mii de salariati, este imposibil sa nu apara si situatii in care se mai opune rezistenta, se ignora exigentele ministrului, se tergiverseaza actiunile cerute. Lucrurile sunt insa in schimbare in Minister, poate mai lent decat sunt eu obisnuita din mediul privat dar se vad schimbari", a afirmat Violeta Alexandru, vineri, intr-o postare pe Facebook Ea a adaugat ca are convingerea ca "se poate face treaba mai bine, cu mai multa responsabilitate, mai eficient, mai respectuos fata de cetateni" si da un nou exemplu in care arhiva unei institutii nu este pusa in ordine."Intr-o vizita neanuntata la Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Dambovita s-a descoperit arhiva in starea pe care o vedeti aici. Este vorba despre dosarele celor care au depus cereri pentru diferite beneficii. Nu poti rezolva problemele oamenilor daca nu pastrezi documentele institutiei in conditii bune. Sa stii ca Ministrul si echipa acestuia se deplaseaza in permanenta pe teren, sa stii ca se verifica, printre altele, starea arhivelor si tu, ca director, sa tolerezi pastrarea, in continuare, a arhivei in aceasta stare - este inadmisibil. Poate ca speri la sume importante pentru investitii (am inceput sa investim prioritizand cererile) dar totusi o punere la punct minimala a documentelor nu tine doar de bani", a punctat Alexandru, atasand cateva fotografii in care se vede ca dosarele sunt aruncate intr-un depozit murdar sau ingramadite alaturi de alte lucruri."Daca cineva numara zilele mandatului meu crezand ca nu va fi descoperit, am o veste: adevarul iese intotdeauna la iveala. Angajatii acestui Minister, cei care muncesc, se vad prin munca lor, ei nu sunt cei care ma cauta sa imi spuna ca fac treaba. Ceilalti au timp pentru orice altceva decat sa faca treaba. Nepasarea nu ma caracterizeaza. Am pretentia ca oamenii cu care lucrez sa aiba aceeasi abordare cu privire la sarcinile de serviciu primite prin fisa postului. Scot la iveala toate aceste situatii pentru deciziile care se impun dar si din respect pentru cei care isi vad de treaba", a mai spus Violeta Alexandru.Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirma, in 3 iulie, ca a cerut ca dosarele din arhivele Caselor de Pensii sa fie puse in ordine si pastrate lizibile, mentionand ca trebuie facute investitii si pentru digitalizare. Ea spunea ca se fac verificari pentru a se vedea in ce situatie sunt acum arhivele institutiilor mentionate. "Am avut toata intelegerea. Nu toate pot fi modernizate peste noapte, ne trebuie investitii, dar un minim bun simt, se poate!", sustinea Violeta Alexandru.