Muzeul Luvru in pandemie: De patru ori mai putini vizitatori decat in mod obisnuit in luna iulie

In total, 200.000 de vizitatori au vizitat salile celui mai mare muzeu din lume in iulie, fara a avea parte de aglomeratia obisnuita din fata tablourilor emblematice.Mai mult de jumatate dintre vizitatori au fost francezi. In absenta americanilor si a asiaticilor, care formeaza in mod normal cei mai multi privitori, europenii au fost in numar mare: germani, olandezi, belgieni.Daca muzeul, care a fost redeschis din 6 iulie dupa aproape trei luni de inchidere, a avut o prezenta scazuta asa cum era de asteptat, nivelul inregistrat in iulie corespunde maximului prevazut: intre 4.000 si 10.000 de vizitatori pe zi in aceasta vara.Aproape 210 grupuri au facut deja rezervari si mai mult de 1.300 de vizitatori au fost primiti din 8 iulie in programul "Ecole ouverte".