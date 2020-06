Muzeul National Cotroceni prelungeste temporar programul de vizitare

Ziare.

Vizitarea va fi posibila in aceleasi conditii ca in celelalte zile ale saptamanii, doar pe baza unei programari prealabile cu minim 48 de ore inainte, in functie de capacitatea de vizitare.Muzeul National Cotroceni raspunde astfel interesului crescut al publicului, in contextul capacitatii limitate de primire a vizitatorilor cu respectarea la fel de stricta a normelor de distantare, fiind deschis pentru vizitare in fiecare zi a saptamanii, de luni pana duminica.Conditiile de vizitare sunt disponibile pe site-ul muzeului, muzeulcotroceni.ro.Programarile se fac prin e-mail, la adresa vizitare@muzeulcotroceni.ro, sau telefonic, la numarul 021.317.31.07.