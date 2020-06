Orban condamna public atitudinea liderilor PSD si Pro Romania, care au instigat la nerespectarea regulilor

Ziare.

"Condamn public inca o data atitudinea iresponsabila a liderilor politici, in special din zona opozitiei PSD-Pro Romania, care au instigat permanent cetatenii la nerespectarea regulilor, care au bagatelizat pericolul generat de aceasta epidemie si de acest virus, care au avut demersuri sistematice pentru a lipsi autoritatile de parghiile necesare pentru a lupta contra epidemiei. In ceea ce ne priveste pe noi, ne facem datoria in continuare, toate autoritatile statului vor fi mobilizate pentru a pazi viata si sanatatea cetatenilor romani si pentru a reduce riscul de raspandire a epidemiei", a declarat Orban.Potrivit acestuia, prevederile Legii 55 sunt in vigoare si dupa decizia Curtii Constitutionale, astfel ca pot fi luate masurile instituite prin hotarari de guvern si decizii ale prim-ministrului, inclusiv pentru carantinarea si izolarea la domiciliu.Premierul Ludovic Orban efectueaza vineri o vizita in judetul Salaj.El a participat la semnarea contractului de proiectare si executie a lucrarilor pentru Subsectiunea 3B2, cuprinsa intre Zimbor si Poarta Salajului, parte a Autostrazii Brasov - Cluj - Bors. Totodata, programul premierului prevede vizita la companiile Tenaris Silcotub si Michelin Romania - fabrica de anvelope de la Zalau, precum si o intalnire cu membrii Clubului Oamenilor de Afaceri Silvania Zalau.