Papa Francisc a sosit in Irak intr-o vizita istorica de trei zile. De ce este considerat un eveniment periculos

Crestinii au fost persecutati in mod brutal de catre jihadistii din gruparea terorista Stat Islamic, care a ocupat parti din teritoriul irakian timp de trei ani, aminteste agentia citata.Asa cum era prevazut, avionul companiei Alitalia a aterizat pe aeroportul din Bagdad in jurul orei locale 14:00 (11:00 GMT).Papa Francisc este asteptat duminica la Erbil, in Kurdistanul irakian, unde va oficia o slujba pe un stadion. Cel putin zece rachete au lovit miercuri baza aeriana Ain al-Asad din vestul Irakului ce gazduieste forte ale SUA, ale coalitiei si irakiene, provocand moartea unui antreprenor civil.Marti, directorul serviciului de presa al Vaticanului a precizat ca Papa Francisc se va deplasa probabil intr-o masina blindata in timpul calatoriei sale in Irak.