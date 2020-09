Vizita a Patriarhului Daniel in Bihor, pentru sfintirea Catedralei ortodoxe de la Oradea si a noii biserici de la Izbuc

Cele doua evenimente marcheaza aniversarea celor 100 de ani de la reinfiintarea Eparhiei ortodoxe de Oradea, prin Decretul Regal semnat de Regele Ferdinand I Intregitorul la 30 august 1920."Tot in acest an se implinesc 340 de ani de la prima atestare documentara oficiala a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, in anul 1680, dar si 325 de ani de la mentionarea Episcopiei Ortodoxe a Oradiei si a ierarhului ei de atunci, Efrem, in Diploma Imparatului austriac Leopold I din anul 1695", a anuntat intr-un comunicat Episcopia ortodoxa.Sambata, 19 septembrie, este programata tarnosirea noii biserici "Adormirea Maicii Domnului" de la Manastirea Izbuc, iar duminica, in 20 septembrie, urmand sa aiba loc sfintirea Catedralei Episcopale "Invierea Domnului" din Oradea."Avem deosebita bucurie ca slujba de sfintire sa fie oficiata de un sobor de ierarhi, sub protia Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane", a anuntat, pe pagina de socializare a Manastirii Izbuc, obstea lacasului.Programul liturgic va incepe sambata la ora 9,00, cand episcopul Oradiei, Sofronie Drincec, va oficia Sfanta Liturghie, pe o scena amenajata in vecinatatea noului lacas de cult. Preafericitul Parinte Patriarh Daniel, alaturi de ierarhii invitati, vor savarsi slujba de tarnosire a noii biserici, de la ora 11,00.In ziua urmatoare, duminica, la Oradea, Prea Fericitul Daniel va oficia slujba de sfintire a Catedralei Episcopale "Invierea Domnului", construita in fata Cetatii Oradea. La fel ca in ziua precedenta, programul liturgic va incepe de la ora 9,00 cu Sfanta Liturghie oficiata de episcopul Sofronie Drincec, iar de la ora 11,00 Patriarhul Daniel, insotit de un sobor de 28 de episcopi, va oficia slujba de tarnosire a catedralei.Cele doua evenimente sunt organizate cu masuri speciale pentru protejarea sanatatii participantilor si pentru buna desfasurare a manifestarilor religioase. Din cauza situatiei generate de pandemia actuala si a numarului limitat de locuri din Catedrala Episcopala din Oradea si din biserica noua a Manastirii Izbuc, intrarea in interiorul celor doua lacase de cult se va face strict pe baza de invitatie.Multimea clerului si credinciosii vor putea sa asiste la sfintele slujbe in proximitate, prin intermediul a cate unui ecran de mari dimensiuni. La intrarea in sfintele lacasuri si in perimetrul acestora vor fi amplasate puncte de dezinfectie, unde vor fi puse la dispozitie masti de protectie si apa potabila imbuteliata.