Scolile si gradinitele raman inchise pana in ianuarie 2021. Elevii fac cursuri online si in urmatoarele doua saptamani

Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a decis luni, 7 decembrie, ca scolile si gradinitele sa ramana inchise fizic pentru elevi si copii pana pe 23 decembrie, cand se intra in vacanta de iarna. Elevii revin din vacanta in 11 ianuarie 2021.Potrivit documentului, elevii vor continua cursurile in sistem online. Hotararea este semnata de premierul demisionar Ludovic Orban "Se aproba prelungirea suspendarii activitatii lor care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor unitatile de invatamant si continuarea activitatilor didactice in sistem online pentru perioada 09.12.2000-23.12.2020", se precizeaza in document.Hotararea urmeaza sa fie aprobata si in Guvern.