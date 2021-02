Uleiul CBD, numeroase efecte benefice pentru tenul cu probleme

Cremele si lotiunile cu ulei de canabis medicinal sunt adesea recomandate ca tratament pentru acnee sau dermatita atopica. Uleiul CBD are proprietati antiinflamatorii care calmeaza tenul si, in timp, trateaza afectiunile pielii. La fel de eficient este si uleiul CBD destinat ca supliment alimentar, care se aplica direct pe tenul cu probleme.Cremele si lotiunile pe baza de Formulaswiss ulei CBD sunt tot mai populare datorita efectelor benefice pe care le au asupra tenului. Pe langa faptul ca acestea imbunatatesc vizibil aspectul tenului pe care-l fac mai neted si mai stralucitor au si proprietati antiimbatranire. Datorita proprietatilor antiinflamatorii acestea calmeaza iritatiile si atenueaza aspectul neplacut al vergeturilor si au efect cicatrizant. In plus, cremele si lotiunile CBD sunt indicate si in tratarea acneei si a dermatitelor.De-a lungul timpului numeroase studii clinice au scos la iveala proprietatile antibacteriene pe care le are uleiul CBD asupra pielii. Cercetatorii au declarat ca este un bun adjuvant in tratarea acneei si a psoriazisului. CBD crema si lotiunile CBD pot fi folosite pentru orice tip de ten. Este recomandat insa, in mod special, persoanelor cu probleme ale pielii precum: sensibilitate, inflamatii cutanate, uscaciunea pielii, acnee, rozacee, herpes, etc. Avand puternice proprietati antiinflamatorii CBD ulei ajuta la vindecarea pielii in timp rapid.Cremele si lotiunile cu CBD contin numeroase vitamine esentiale pielii, dar si Omega-3 si Omega-6, care contribuie la hidratarea intensa a pielii si la grabirea procesului de vindecare.Procesul de aplicare al lotiunilor si cremelor CBD este simplu, insa trebuie sa urmezi cativa pasi esentiali pentru ca efectul acestora sa fie maxim. Inainte de aplicare trebuie sa te asiguri ca tenul este curat. Spala bine fata cu apa si sapun astfel incat sa elimini sebumul si particulele de praf de pe ten. Daca este necesar, inainte de acest proces, demachiaza-te.Sterge tenul prin tamponare cu un prosop curat apoi aplica lotiunea sau crema in zonele cu probleme. Aceasta se aplica prin masarea usoara a zonei repective pana cand crema este absorbita de piele.Notiunea de "calitate elvetiana" este o garantie pentru orice produs si credem ca este un motiv suficient pentru a testa cremele CBD de la Formula Swiss! Obtinute din canepa organica, ulei de cocos si unt de shea, acestea sunt produse premium create special pentru femei care-si respecta tenul si vor sa-l rasfete.Gama larga de produse de ingrijire a pielii de la Formula Swiss include ser acneic, creme hidratante pentru toate tipurile de piele, balsamuri si masti de fata, balsamuri de buze cu numeroase arome, ulei de masaj, ulei cu factor de protectie solara sau demachiant.Produsele cu ulei CBD se comercializeaza legal in Romania, potrivit unei decizii luate recent de Curtea Europeana de Justitie, care prevede ca niciun stat membru UE nu poate interzice comercializarea de cannabidiol produs legal intr-o alta tara din comunitatea europeana, inclusiv Norvegia si Elvetia. Decizia s-a bazat pe faptul ca CBD nu este inclusa pe lista substantelor psihotrope interzise la nivel mondial, ci, din contra, eficienta in combaterea multor afectiuni a fost dovedita stiintific de numeroase studii de specialitate.Produsele Formula Swiss sunt obtinute din canepa organica, cultivata in aer liber si in sere, dupa principii organice, fara pesticide, ierbicide sau ingrasamant chimic. Procesul tehnologic prin care se obtine ulei CBD este unul avansat, care asigura un ulei pur, de inalta calitate.Formula Swiss este o companie de familie infiintata in 2013, care si-a castigat locul in piata, avand mii de clienti in peste 40 de tari, datorita produselor cu eficienta foarte ridicata pentru sanatate si nutritie, inregistrate la PharmaCode, ce pot fi prescrise inclusiv in farmacii si de catre medici.Livrarea produselor comandate din Romania se face rapid, prin UPS, iar la comenzile cu valoare peste 150 de euro, aceasta este gratuita.