Unitatea mobila de ATI, trimisa la Galati luna trecuta, transferata la Timisoara ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19 in vestul tarii

"Ca urmare a cresterii accelerate a cazurilor critice ce au nevoie de asistenta medicala in terapie intensiva in zona de vest a tarii, Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei a decis mutarea unitatii mobile de terapie intensiva de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Galati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara.", se arata intr o informare a Prefecturii Galati.In data de 14 Iulie 2020, Guvernul Romaniei a decis aducerea unitatii mobile de terapie intensiva la Galati in urma solicitarii adresate Ministerului Sanatatii de catre Spitalul Judetean din Galati.Repartizarea unitatii mobile ATI a fost facuta in conditiile in care solicitarea mentiona necesitatea detasarii acestui dispozitiv medical ca urmare a cresterii alarmante a numarului de infectari si a depasirii capacitatii de internare a pacientilor critici in sectiile de terapie intensiva."Avand in vedere faptul ca la nivelul judetul Galati, in ultima saptamana, numarul de infectari inregistrat este in scadere, a fost decisa repartizarea unitatii catre zona de vest a tarii", mai transmite Prefectura judetului Galati.La Galati, s-au inregistrat pana acum 2662 de cazuri de coronavirus, cu 54 de cazuri raportate ziua trecuta. Unitatea de ATI de la Galati nu a functionat nici un moment de cand a fost adusa in acest judet, din cauza lipsei medicilor de terapie intensiva.