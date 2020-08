Vizita in Romania a ministrului federal al Muncii din Germania, amanata, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19

"Vizita de lucru in Romania a Ministrului Federal al Muncii si Problemelor Sociale din Germania, domnul Hubertus Heil, programata sa aiba loc maine, 13 august 2020, a fost amanata, in contextul evolutiei pandemiei de COVID - 19. Domnul ministru Heil a asigurat-o pe doamna ministru Alexandru, intr-o convorbire telefonica prin care a anuntat-o de faptul ca este nevoit sa anuleze deplasarea la Bucuresti, ca doreste sa vina in Romania in viitorul apropiat, atunci cand va fi posibil", a transmis Executivul.Joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru , si ministrul federal al Muncii si Problemelor Sociale, Hubertus Heil, vor avea o intrevedere de lucru prin sistem video-conferinta.Vizita oficialului german urmeaza sa fie reprogramata la o data care va fi anuntata ulterior, au aratat reprezentantii Guvernului.Anterior, Guvernul anuntase ca, joi, la ora 17.00, premierul Ludovic Orban urma sa aiba o intrevedere cu ministrul Federal al Muncii si Problemelor Sociale, Hubertus Heil, intrevedere la care trebuiau sa participe si ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, si ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu.