Zeci de mii vizitatori, asteptati pe Valea Prahovei in minivacanta de 1 Decembrie. Azuga deschide doua partii

Reprezentantul Centrului de Informare Turistica de la Sinaia, Paul Popa , a declarat, vineri, ca se asteapta ca in aceste zile sa vina in statiune zeci de mii de vizitatori, insa, in ceea ce priveste numarul de turisti care intentioneaza sa se si cazeze in oras, datele sunt incerte si in continua schimbare, date fiind conditiile impuse de contextul pandemic.Toate instalatiile pe cablu functioneaza, iar prognoza meteorologilor este buna, astfel ca cei care ajung la Sinaia pot merge in drumetii pe munte, in plimba prin oras, in vizita la muzee sau pot sta la terase, ele fiind inca deschise.La Busteni, este deschis Fun Park-ul de la baza domeniului Kalinderu, instalatiile pe cablu si telecabina functioneaza, iar turistii pot merge pe Platoul Bucegi.Autoritatile de la Azuga au anuntat deschiderea partiilor pentru incepatori de la Sorica si Cazacu, astfel ca iubitorii sporturilor de iarna si cei care vor o bulgareala pot merge in aceasta statiune.Statiunile de pe Valea Prahovei se afla sub incidenta unor restrictii ca urmare a faptului ca rata de infectare cu noul coronavirus este de 5,33 la Sinaia, de 4,40 la Busteni si 4,24 la Azuga.