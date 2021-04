Anca Dragu, presedintele Senatului: "Vlad Voiculescu si-a asumat un parcurs pe care putini l-ar fi putut tine in frau"

Ea a adaugat ca instabilitatea in interiorul Ministerului Sanatatii se va rasfrange ca un domino asupra tuturor cetatenilor."Nu poti face o reforma peste noapte si nu poti face o reforma in 4 luni intr-un sistem profund imbolnavit de coruptie timp de 30 de ani. In ulimii ani acest minister a fost condus de oameni urmariti penal sau de oameni care au fost obiectul jocurilor politice pentru cateva luni ca mai apoi sa fie schimbati.Vlad Voiculescu si-a asumat un parcurs pe care putini l-ar fi putut tine in frau. A inceput lupta impotriva coruptiei inradacinate in sistem. Am fost si voi fi tot timpul adepta proiectelor asumate pe termen lung sustinute prin consultare si munca in echipa. Nu ne putem clatina in fata presiunilor sistemului si nu ne putem clatina in fata jocurilor politice.Interesul tuturor este ca Ministerul Sanatatii sa poata livra cele mai bune solutii pentru grija romanilor in plina pandemie. Instabilitatea in interiorul acestei institutii nu face decat sa se rasfranga ca un domino asupra tuturor cetatenilor", a scris Anca Dragu miercuri pe Facebook Vlad Voiculescu a fost revocat din functia de ministru al Sanatatii, premierul transmitand miercuri presedintelui Klaus Iohannis documentele necesare, iar decretul a fost semnat de seful statului. Si secretarul de stat Andreea Moldovan a fost eliberata din functie, decizia fiind publicata miercuri in Monitorul Oficial.Seful Guvernului a declarat miercuri, dupa revocarea lui Vlad Voiculescu, ca, pentru a se asigura ca increderea in institutiile statului ramane, a decis sa faca o modificare la Ministerul Sanatatii. "Eu cred cu tarie in aceasta coalitie de guvernare", a adaugat el.