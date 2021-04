AUR este dispus sa voteze un alt ministru al Sanatatii, dar cu anumite conditii. "Credem ca e momentul pentru alte masuri"

"AUR doreste sa anunte ca este dispus sa voteze un alt ministru al Sanatatii, care sa vina din afara arcului guvernamental, AUR este dispus sa voteze un ministru al Sanatatii care sa fie intr-adevar specialist si sa vina din zona sanatatii nationale", a precizat Simion la o conferinta de presa.El a adaugat ca AUR este " dispus sa voteze un viitor guvern , in eventualitatea in care cele patru sau cinci forte din coalitia de guvernare nu se hotarasc cum merg mai departe".In context, liderul AUR i-a solicitat premierului Florin Citu sa renunte la separarea spitalelor Covid de cele non-Covid si sa revina la functionarea normala a spitalelor din Bucuresti si in toata tara."E un moment in care toti romanii si mai ales decidentii trebuie sa fie responsabili si in acest sens solicitam de urgenta prim-ministrului in functie , domnului Florin Citu, sa renunte la separarea spitalelor Covid de spitale non-Covid si sa revina la functionarea normala a spitalelor din Bucuresti si in toata tara. Cerem folosirea spitalelor modulare si spitalelor in care s-au dat bani multi de la buget pentru cazurile de Covid.Totodata, cerem in continuare renuntarea la masurile aberante introduse de doamna Andreea Moldovan, de Vlad Voiculescu . Mai mult ca oricand, Florin Citu, astazi, trebuie sa renunte la acele reglementari aberante cu inchiderea magazinelor la ora 18.00 (...). Am avut o victorie importanta astazi prin demiterea lui Vlad Voiculescu, dar o victorie tarzie. Noi cerem acest lucru de doua luni si jumatate si credem ca e momentul pentru alte masuri, asa cum am cerut", a sustinut Simion.