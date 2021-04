Dan Barna, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu: "Premierul Florin Citu nu mai are sustinerea aliantei USR-PLUS"

Principalele declaratii ale lui Dan Barna:- Este o decizie unilaterala si imatura politic care ridica multe semne de intrebare asupra capacitatii lui Citu de a conduce o coalitie.- Cand am constituit guvernul ne-am asumat sa luam deciziile majore prin consultare. In aceasta dimineata am fost invitat de premier la o discutie prin care mi-a comunicat o decizie deja luata. Nu a existat nicio consultare anterioara, cu atat mai mult cu cat luni agreaseram sa ne reintoarcem la obiectivul de guvernare si sa iesim din acest joc de balet politic.- Este o decizie care arunca coalitia de guvernare intr-o criza majora. E o decizie prin care, din acest moment, premierul Florin Citu nu mai are sustinerea aliantei USR-PLUS.- Referitor la faptul ca as prelua interimatul la Ministerul Sanatatii, e o decizie din nou unilaterala, luata fara consultare, care denota imaturitate. Vom gasi o solutie.- Nu exista nicio evaluare a lui Vlad Voiculescu pe baza careia sa fi fost luata aceasta decizie.- Cerem o intalnire pentru a retrage sustinerea premierului Citu.- Campania de vaccinare e decisa de premierul Romaniei si faptul ca suntem pe unul dintre ultimele locuri la nivelul Europei in conditiile in care am pornit foarte bine nu arata performanta.- Vom avea o intalnire ori astazi ori maine dimineata prin care vom decide cum vom merge mai departe.