Claudiu Nasui invoca motive bizare pentru demiterea lui Vlad Voiculescu: "Mafia din sistemul de sanatate de stat a castigat din nou"

"Azi, mafia din sistemul de sanatate de stat a castigat din nou. Demiterea unui ministru nu pare mare lucru, daca ne uitam la ultimii 31 de ani. Pleaca unul, vine altul, iar sistemul acesta de cumetrii, si numesc aici, din pacate, statul roman, merge 'tot inainte, ca inainte era mai bine', lejer, spre pensia speciala. Din banul muncit de dumneavoastra traiesc acesti paraziti. Acesti hibrizi intre hidra si capusa , pe care ii stim cu totii.Ne-am obisnuit sa le zicem generic 'mafie'. Iata ca mafia din sanatate a castigat si azi. A castigat pe linie toate luptele, nu ne miram. Presiunea infernala la care a fost supus Vlad Voiculescu a fost facuta de acest sistem, care, va zic din proprie experienta, se urca pe cadavre sa ramana mufat la banii din taxele si impozitele platite de fiecare om care lucreaza in Romania. Bani ai nimanui, bani dati sub semnaturi din acest sistem grotesc", a scris liderul USR Bucuresti pe Facebook Acesta a adaugat ca este "neinchipuit cat de greu e sa faci reforma in acest stat" si ca Vlad Voiculescu "s-a vazut in scurta vreme inlaturat", dupa ce a incercat o astfel de reforma. Inainte sa il judecam pe Vlad pentru 'lipsa de comunicare', haideti sa vedem ce a declansat linsajul mediatic, si aici nu acuz media, ci pe cei din afara lor, care gasesc in televizor o tribuna de la care isi promoveaza interesele. Momentul zero a fost transparentizarea punctelor de vaccinare. Acelea la care aveau acces doar conectatii si familiile lor. Justitia a zis deja ca initiatii au sarit peste rand. Batandu-si joc de toti romanii.De oamenii care au inteles perfect ca trebuie sa se vaccineze, vor sa se vaccineze si nu au unde. Acela a fost momentul cheie care a dus in cele din urma la acest deznodamant. Au mai fost si alte motive care au dus la demiterea lui Vlad, de exemplu concursurile pe bune pentru CNAS (o institutie a statului roman mai bogata decat majoritatea ministerelor). Doamnelor si domnilor, votanti ai coalitiei sau nu, este de neinchipuit cat de greu e sa faci reforma in acest stat. Vlad a incercat si, din pacate, s-a vazut in scurta vreme inlaturat", a subliniat Nasui.