CTP, despre scurtul mandat al lui Vlad Voiculescu la Sanatate: "Nu stiu cum a fost posibil sa se transforme dintr-un umanist bun intr-un politician prost"

Pe de alta parte, CTP vede o diferenta mare intre Vlad Voiculescu in calitate de activist social si Vlad Voiculescu in calitate de politician, transmite Digi 24 "Pentru mine, evolutia lui Vlad Voiculescu in calitate de ministru al Sanatatii a fost una dintre cele mai neplacute surprize de cand observ viata politica, guvernamentala din Romania de 30 de ani incoace.Din primul moment, domnul Voiculescu a avut un comportament nu de activist umanist, asa cum a fost inainte de a fi ministru - a fost un om care s-a ocupat indeaproape de cei aflati in suferinta, de copiii bolnavi si a facut niste lucruri bune in directia asta. Nu s-a comportat si nu a gresit ca un activist al societatii civile.Pentru ca, daca s-ar fi intamplat asta, as fi inteles: da, a venit cu niste lucruri, cu idealisme, cu utopii umanitare si s-a ciocnit de sistem, de politica, de diversele operatiuni de culise, de putreziciunea sistemului si atunci a gresit.Nu. Spre surprinderea mea, toate greselile lui Vlad Voiculescu - si nu au fost deloc putine - sunt greseli de politician prost.Nu stiu cum a fost posibil ca peste noapte sa se transforme domnul Vlad Voiculescu dintr-un activist umanist bun intr-un politican prost. Au fost incercari de a lua prim-planul ca imagine, prin hartuieli, mici incaierari de imagine cu partenerii de coalitie", a transmis Cristian Tudor Popescu.CTP a detaliat ce insemana politican prost: "Prost inseamna o persoana incapabila sa aprecieze exact consecintele actiunilor sale.Domnul Voiculescu nu a gandit consecintele propriilor sale actiuni. Nu l-am vazut niciun moment ducandu-se spre lucruri fundamentale, spre functionarea sistemului medical", a mai spus jurnalistul.