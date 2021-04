Dominic Fritz, despre revocarea lui Vlad Voiculescu: "Nu i s-a dat timp sa arate ce poate sa faca pentru Sanatate"

Dominic Fritz arata, in postarea sa de pe Facebook, ca decizia de demitere din functia de ministru al Sanatatii a lui Vlad Voiculescu este una "prematura". O decizie prematura care nu va aduce liniste sau stabilitate guvernarii si nici nu va rezolva criza creata de pandemie. Lui Vlad Voiculescu nu i s-a dat timp sa arate ce poate sa faca pentru Sanatate. Nimeni nu poate sa repare in trei luni, 30 de ani de nepasare si de capusare a sistemului de sanatate de catre grupuri de interese politico-economice.Furia mediatica indreptata impotriva lui, care a pregatit aceasta decizie, a fost disproportionata si de multe ori ipocrita. Ea arata ca amenintarea cea mai mare pentru interesele din vechea politica este reputatia unui om integru si de incredere", susine Dominic Fritz.Edilul din Timisoara mai arata ca Vlad Voiculescu si echipa lui au luptat "in spatele usilor inchise" si i-a multumit acestuia pentru ce a facut pentru Romania si pentru Timisoara."Vlad Voiculescu si echipa lui au luptat, in spatele usilor inchise, pentru implicarea medicilor de familie in procesul de vaccinare. Nici in aceasta privinta nu i-a fost usor, desi multe state au recurs deja la medicii primari vaccinatori. Ii sunt recunoscator ca am inceput, impreuna, un program pilot la Timisoara. Rezultatele, din nou, nu se vad peste noapte , ci atunci cand vom trage linia. Timisoara are multe proiecte pentru sanatate cu Ministerul Sanatatii, pentru controlul pandemiei si pentru infrastructura sanitara a orasului, si acestea trebuie sa continue. Ii multumesc lui Vlad pentru tot ce a facut pentru Romania si pentru Timisoara. Pentru integritatea lui, pentru empatia lui, pentru energia uriasa pe care a investit-o in ultimii ani. Sper ca va ramane un om politic implicat in transformarea Romaniei", adauga Fritz.Vlad Voiculescu a fost revocat din functia de ministru al Sanatatii, premierul Florin Citu transmitand miercuri presedintelui Klaus Iohannis documentele necesare, seful statusui semnand deja decretul. Si secretarul de stat Andreea Moldovan a fost eliberata din functie, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial.