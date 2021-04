Lider USR-PLUS, despre iesirea de la guvernare: "Orice varianta este pe masa"

Acesta sustine ca "orice varianta este pe masa" si ca vor urma "discutii calme si asezate" dupa ce vor avea toate detaliile referitoare la deciziile din aceasta dimineata. In plus, Ionut Mosteanu a declarat ca nu i se pare justificata decizia premierului si ca urmeaza sa decida daca USR-PLUS va ramane in coalitia de guvernare.Principalele declaratii ale lui Ionut Mosteanu:- "Nu mi se pare deloc justificata aceasta decizie a premierului, mai ales ca luni a fost o discutie in coalitie unde parea ca s-au clarificat lucrurile si ca mergem in continuare pe actuala formula guvernamentala."- "Este un act de agresiune in coalitie din partea premierului", a declarat Mosteanu.- "Vom decide daca mergem in continuare cu aceasta coalitie."- "Putem spune ca e o criza politica. Traim niste momente de criza. Luam in calcul orice varianta."