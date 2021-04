Marcel Ciolacu, despre revocarea lui Vlad Voiculescu: "A venit mult prea tarziu pentru multi romani care si-au pierdut viata sau si-au distrus sanatatea''

"Sunt 4 luni in care au ars spitale , in care mortii de COVID au fost batjocoriti, in care bolnavii in stare grava au fost evacuati din spital in miez de noapte, in care pacientii au murit cu zile din cauza avariilor de la instalatiile cu oxigen. 4 luni in care Iohannis a tacut, iar Citu si intreaga Coalitie a Austeritatii au protejat acest ministru catastrofa! PNL USR + si UDMR sa nu indrazneasca sa mai puna astfel calamitati in fruntea Sanatatii, precum Voiculescu sau Tataru. E timpul sa puna un profesionist care stie ce trebuie facut in aceasta criza sanitara", a scris Ciolacu pe Facebook Premierul Florin Citu l-a revocat din functie , miercuri, pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu.