Marile stangacii ale cuplului Voiculescu - Moldovan care au dus la demiterea lor de la Ministerul Sanatatii

Iar asta in ciuda faptului ca din pozitia de secretar de stat, Moldovan a facut o serie de declaratii care au starnit controverse in spatiul public si chiar in randul specialistilor din sistem, fiind apostrofata si de premierul Florin Citu in momentul in care a reiterat nevoia de carantina totala, la debutul valului trei de COVID-19.Picatura care a umplut paharul a fost insa ordinul semnat de Andreea Moldovan prin care se stabilesc noi criterii pentru instituirea carantinei intr-o localitate. Moldovan a declarat ca noile criterii incluse in ordinul aparut ieri seara in Monitorul Oficial sunt mai obiective, dar decizia de a institui carantina tine de mai multi factori.Premierul Florin Citu nu a fost consultat cu privire la noile reguli desi, avand in vedere importanta actului normativ, decizia ar fi trebuit validata la cel mai inalt nivel, au aratat pentru Ziare.com surse oficiale din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta.Tot Andreea Moldovan a fost cea care in urma cu cateva saptamani a cerut carantina la nivel national, precizand ca doua saptamani de carantina ar face minuni pentru tara noastra. Fostul secretar de stat a admis, totusi, ca romanii se tem foarte tare de o asemenea masura. "Carantina sperie ca termen, insa daca am fi fiecare dintre noi constienti sa evitam acele aglomeratii care ne expun clar la un risc, in primul rand pe noi si in al doilea rand pe cei din jurul nostru, lucrurile ar putea fi mult mai usor manageriate. Am spus si repet, cred ca depinde de fiecare dintre noi ca dupa un an de pandemie sa stim ce este bine de facut si ce nu", a spus Moldovan.O alta idee controversata a Andreei Moldovan a fost aceea ca elevii sa faca ore de sport cu masca pe fata. Ministerul Educatiei a fost cel care a solicitat Ministerului Sanatatii pe 1 martie 2021 sa elimine obligativitatea purtarii mastii de protectie de catre elevi in timpul orelor de educatie fizica desfasurate afara sau in salile de sport.Fostul secretar de stat in Ministerul Sanatatii a declarat atunci ca nu se pot face ore de sport in sala, fara masca, fara risc de infectare. Romania a fost, la vremea respectiva, singura tara din UE care a impus obligativitatea mastii la orele de sport. In toate proiectele initiate , Andreea Moldovan a avut insa sprijinul total al ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, demis de premier in cursul diminetii de miercuri, 14 aprilie. Si acesta a facut o serie de gafe, dupa cum au fost ele catalogate de cei din sistem.Cel mai recent scandal , in care s-a vazut ca exista o lipsa de comunicare intre premierul Florin Citu si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost tragedia produsa in urma cu cateva zile la Spitalul Victor Babes, unde trei pacienti au murit in TIR-ul de terapie intensiva mobila.Controversele legate de orele la care au aflat de tragedie si faptul ca ministrul Sanatatii a admis ca nu a fost invitat sa participe la conferinta de presa din noaptea tragediei, la care a luat parte doar doctorul Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, au demonstrat, inca o data, o relatie rece dintre premier si ministru.Tragedia a venit la foarte scurt timp dupa ce pacientii de la Spitalul Foisor au fost evacuati noaptea, pe motiv ca spitalul a fost transformat in unitate medicala suport COVID.Cu putin timp inainte, Vlad Voiculescu a avut o serie de discutii in contradictoriu cu jurnalistii, chiar in fata sediului Ministerului Sanatatii. Discutia a fost centrata in jurul regulilor in functie de care sunt inmormantati pacientii care au murit de COVID-19.Un alt scandal care a marcat mandatul lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii a fost transparentizarea datelor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Publicarea datelor a fost coordonata de Stefan Voinea, consilier onorific al Ministerului Sanatatii. La scurt timp dupa publicare, premierul Florin Citu a anuntat ca si Corpul de Control s-a autosesizat in acest caz, pe 9 aprilie fiind trimis catre Ministerul Public o sesizare penala in rem.La scurt timp dupa inceperea mandatului, fostul ministru Vlad Voiculescu a fost pus in fata primei situatii dificile in noua sa calitate - incendiul produs la pavilionul 5 din cadrul Institutului Matei Bals, tragedie in urma careia mai multi pacienti s-au pierdut viata pe loc.