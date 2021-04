"Am vorbit aseara cu premierul Citu, am vazut declaratiile facute de Citu, Orban si Barna. E nevoie de responsabilitate, de anularea tuturor orgoliilor si e nevoie sa intelegem extrem de clar ca PNL este partid responsabil, ca guvernarea Romaniei este facuta intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei si e important de stiut cum functioneaza un guvern si un premier.Cred ca in ultimele saptamani unii nu au privit cu atentie ce inseamna pozitia de premier . Florin Citu se bucura in totalitate de sprijinul PNL.Nu cred ca USR -PLUS sta intr-un om si cred ca vor lasa orgoliul de-o parte. Este exclus un guvern minoritar, sau o alianta cu PSD , mergem inainte cu USR-PLUS", a declarat Rares Bogdan la Digi24.