Tudorel Toader, replica pentru fostul ministru al Sanatatii: "Oare ce era de evaluat la Vlad Voiculescu, ministrul fara de diploma"

"S-a transformat in primul epidemiolog al tarii, vorbea despre lucruri pe care nu le cunostea. Si-a permis sa "ievalueze" o echipa pe care nu o cunostea, exact ca Tudorel Toader acum cativa ani", a spus Vlad Voiculescu. Replica fostului ministru al Justitiei, in prezent rector al Universitatii "Al. I. Cuza" din Iasi, a venit pe seara. In stilul caracteristic, Tudorel Toader a lasat un mesaj scurt si a anuntat ca il va sterge mai tarziu."PS:Oare ce era de evaluat la Vlad Voiculescu , ministrul fara de diploma, dupa ce si-a delegat toate atributiile?PS la PS- peste 3 ore mesajul va fi sters!"