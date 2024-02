Demiterea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, era inevitabila avand in vedere "greselile de comunicare si criza de imagine constanta din ultima perioada", sustin oamenii din sistemul de sanatate.

Potrivit acestora, faptul ca premierul Florin Citu l-a demis pe Voiculescu de la Sanatate arata ca si-a asumat inclusiv riscul de a-si pierde functia.

"Demiterea ministrului Sanatatii era inevitabila. Oricat de mici ar fi greselile invocate, faptul ca ele vin ca dintr-o mitraliera, ziua si criza de imagine, in conditiile in care e principalul vector de lupta impotriva pandemiei, ar fi dus la a arata incapacitatea premierului de a fi premier", a declarat pentru Ziare.com doctorul Sorin Paveliu, medic primar boli interne si expert in politici de Sanatate.

Impactul mediatic al ordinului de ieri era previzibil

"Este vorba de incalcari repetate ale legii, sigur, lucruri minore, e vorba de atacurile la echipa care se ocupa la vaccinare, cu recidivare prin telefoanele date pacientilor, chiar daca nu au fost speculate de presa, incalcarea GDPR-ului, chiar si prin publicarea ordinului de ieri, fara a fi respectata transparenta. Si asta in conditiile in care impactul mediatic al acestui ordin de ministru era absolut previzibil", a completat Paveliu.

Acesta spune ca vicepremierul Dan Barna a facut scut si l-a aparat pe Voiculescu in ciuda greselilor acestuia.

"Iar daca la asta punem si faptul ca presedintele Barna a spus ca orice ar fi Voiculescu nu poate pleca de la Sanatate, si face scut, inseamna ca nu pune interesul unui om inaintea interesului populatiei. Daca premierul a hotarat sa il demita inseamna ca si-a asumat inclusiv riscul de a-si pierde functia, ceea ce arata fermitate si barbatie", a conchis Paveliu.

Ads