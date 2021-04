Vlad Voiculescu si Andreea Moldovan au fost demisi de la Ministerul Sanatatii. Citu: "I-am inaintat presedintelui Klaus Iohannis documentele de revocare"

UPDATE 11:50UPDATE 11.10Premierul Florin Citu a transmis miercuri, 14 aprilie, ca i-a revocat din functie pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si pe secretarul de stat Andreea Moldovan. Acesta i-a trimis documentele de revocare presedintelui Klaus Iohannis , iar decizia va fi publicata in Monitorul Oficial."Astazi, 14 aprilie, i-am inaintat domnului Presedinte Klaus Iohannis documentele de revocare din functia de ministru al Sanatatii a domnului Vlad Voiculescu. Interimatul functiei va fi asigurat de catre domnul Dan Barna , pana la numirea unui nou ministru la conducerea ministerului Sanatatii. Totodata, am decis demiterea din functia de secretar de stat la ministerul Sanatatii a doamnei Andreea Moldovan, iar decizia va fi publicata in Monitorul Oficial in cursul zilei de astazi", a transmis premierul Florin Citu.Andreea Moldovan a anuntat marti, 13 martie, ca aceste criterii in functie de care localitatile sunt carantinate o sa fie modificate, astfel incat sa fie luati in calcul mai multi factori, inclusiv gradul de ocupare al paturilor din spitale Ulterior, premierul Florin Citu a declarat ca nu stia nimic despre aceasta modificare, cu toate ca a fost publicat in Monitorul Oficial, fiind semnat de Andreea Moldovan.Premierul Florin Citu ar fi propus demiterea celor doi, urmand ca decizia sa ajunga pe masa lui Klaus Iohannis.