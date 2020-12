Avertizare de vreme rea: polei, ninsori si vant puternic. Ce se intampla in Bucuresti

In intervalul mentionat, in sud-estul tarii se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ploaie, iar pe alocuri vor fi depuneri de polei, cu o probabilitate mai ridicata in Baragan si in sud-estul Moldovei.In Carpatii de Curbura, in Carpatii Meridionali, in restul Munteniei si al Moldovei va ninge si se va depune strat nou de zapada , in medie de 5...10 cm.In cursul zilei de marti, vantul va avea intensificari in sudul Banatului, jumatatea de est a Munteniei, in Dobrogea si la munte, cu viteze mai mari pe litoral, unde rafalele vor depasi temporar 55...65 km/h.In noaptea de marti spre miercuri, pe crestele din vestul Carpatilor Meridionali si in zona Muntilor Banatului rafalele vor depasi 80...90 km/h, zapada fiind spulberata.ANM precizeaza ca in urmatoarele zile, temporar se vor semnala precipitatii in toate regiunile, dar mai ales in cele sudice, estice si centrale, precum si in zonele de munte, unde cantitatile de apa vor fi insemnate.Prognoza speciala pentru Bucuresti: polei, zapada, vant cu intensificariTotodata, meteorologii au emis si o prognoza speciala pentru Bucuresti, care incepe de azi de la ora 10:00 si este valabila pentru 24 de ore. Se vor semnala precipiatii mixte, polei, se va depune strat nou de zapada iar vantul va avea intensificari.In prima parte a zilei de marti si din nou in noaptea de marti spre miercuri se vor semnala precipitatii mixte si se va depune polei. In restul intervalului, temporar va ninge si se va depune un strat nou de zapada, in medie de 3 - 6 cm.Vantul va avea unele intensificari, mai ales la inceputul intervalului, cu rafale de pana la 30 - 35 km/h. Temperatura maxima va fi de 1 - 2 grade, iar cea minima de -1 - 0 grade.CITESTE SI: