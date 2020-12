Cod portocaliu de viscol in zonele montane din 10 judete, luni dimineata

Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:00, in zona de munte a judetelor Arges, Prahova, Dambovita, Gorj, Valcea, Caras-Severin si Hunedoara, la peste 1.800 de metri altitudine, se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de peste 120 - 130 km/h, dar si ninsoare.Tot pana la aceeasi ora, in zonele montane din judetele Alba, Brasov si Sibiu, vantul va depasi la rafala 120 km/h, viscolind zapada si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.Citeste si: Livrarea vaccinului contra COVID-19, Sinovac, in Turcia, amanata. Probleme la vama din Beijing