VIDEO Autoritatile avertizeaza soferii: Drumurile sunt acoperite cu zapada in mai multe judete din tara

Este vorba despre: DN 7C Km 130+000 - 134+000 Bilea (Sibiu), zapada framantata 1-2 cm; in rest, carosabilul este umed in judetele Brasov, Sibiu, Harghita si este partial umed in Mures si Covasna, noteaza HotNews.ro "Iarna si-a intrat oficial in drepturi! Utilajele DRDP Brasov actionat in toate judetele din centrul tarii, in special in zonele montane unde s-a depus un strat consistent de zapada. In acesta dimineata pe drumurile nationale si autostrazi au intervenit 73 de utilaje dotate cu lama si raspanditor de sare si s-au raspandit 222 de tone de material antiderapant.Facem apel la conducatorii auto care se deplaseaza in aceasta perioada, in zonele afectate, sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic , sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate", transmite Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov, pe Facebook Compania de Drumuri anunta ca se desfasoara actiuni de deszapezire si imprastiere de material antiderapant, pe DN 67C, intre localitatile Novaci si Ranca. In aceasta zona, meteorologii au emis un cod galben de ninsori , iar soferii sunt obligati sa echipeze autoturismele cu anvelope de iarna si lanturi, daca doresc sa tranziteze acest sector de drum.Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari de vreme rea, cod galben, in 11 judete (Alba, Dambovita, Valcea, Arges, Gorj, Brasov, Hunedoara, Cluj, Sibiu, Caras-Severin, Salaj), in intervalul 20 noiembrie 2020 ora 15.00 - 21 noiembrie 2020, ora 14.00. Avertizarea vizeaza fenomene meteorologice de precipitatii in cea mai mare parte a tarii, iar la munte treptat vor predomina ninsorile.