Exasperat de primarie, un barbat din Focsani a deszapezit singur toata strada

Un barbat de 35 de ani din Focsani, enervat ca primaria nu deszapezeste strada pe care sta cu toate ca viceprimarul se laudase public ca au fost curatate toate strazile din oras, a pus mana pe un utilaj si a deszapezit singur 500 de metri patrati.

"Nu am deranjat duminica pe nimeni, pentru ca m-am gandit ca prioritate au bulevardele mari si abia apoi se va interveni pe strazi. Insa luni, dupa ce am citit declaratiile viceprimarului, care se lauda ca a intrat pe toate strazile, am sunat la primarie sa semnalez ca pe strada unde locuiesc nu s-a intervenit in nici un fel, mai ales ca de duminica dupa-amiaza nici nu a mai nins.

Mi s-a dat la un numar de telefon la care nu mi-a raspuns nimeni. Am mai revenit cu alte doua telefoane in cursul zilei, dar in afara de promisiuni verbale, nimic concret", a povestit Emilian Gongu pentru Adevarul.

Tanarul cunostea metehnele autoritatilor locale, asa ca si-a cumparat in urma cu ceva timp o o mini-freza de zapada, pe care a dat 3.300 de lei.

"Am pus patru litri de benzina in ea si luni seara am indepartat zapada de pe toata strada, astfel incat sa poata circula o masina. Cu multa energie si vointa, in doua ore am deszapezit singur 500 de metri patrati din strada. Si bine am facut, pentru ca marti dimineata un vecin avea copilul bolnav si a putut pleca la spital", a mai declarat Emilian Gongu.

Focseneanul crede ca daca primaria ar investi in utilaje de tipul celui pe care si l-a cumparat el, cheltuielile cu deszapezirea ar fi mult mai mici, iar drumurile curate.

Ads