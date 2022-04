Iarna a revenit in forta: scoli inchise, trafic ingreunat, ninsorile continua (Video)

Cu toate ca ne aflam la finalul lunii martie, iarna a revenit in forta in Romania. 9 judete si municipiul Bucuresti s-au aflat sub avertizare de cod portocaliu.

Initial, Adminitratia Nationala de Meteorologie, anuntase ca marti, intre orele 4.00 si 14.00, in judetele Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Ilfov - inclusiv municipiul Bucuresti - precum si in nordul judetelor Olt, Teleorman si Giurgiu va fi cod portocaliu de ninsoare si viscol.

La ora 11.00 insa, codul portocaliu a fost transformat in cod galben si va fi valabil pana la orele 20.00.

Vremea rea a inchis scolile. Astfel, elevii din sase judete si Bucuresti nu au facut ore marti. Ei vor recupera, insa, cursurile.

Ziare.com v-a prezentat in format LIVE TEXT situatia drumurilor din tara

15:30 - Directorul ANM, Ion Sandu, a anuntat ca ninsorile continua in toata tara. Sandu a declarat, de la comitetul de la Palatul Victoriei, ca urmeaza inca 24 de ore de viscol, dar in afara de codul galben anuntat de ANM, meteorologii nu vor emite alte avertizari de vreme rea.

13:40 - Circulatia este ingreunata la aceasta ora din cauza zapezii pe mai multe drumuri nationale, insa nu sunt portiuni de drumuri inchise sau blocate, stratul de zapada depus pe carosabil fiind intre unu si patru centimetri.

13:15 - Peste 700 de camioane sunt blocate, marti, in regiunea Zala din sud-vestul Ungariei, din cauza restrictiilor impuse in urma conditiilor meteo nefavorabile, printre autoturisme numarandu-se si autocamioane romanesti, informeaza Mediafax.

12:20 - Din cauza vremii si a temperaturilor scazute, presiunea gazului este foarte mica, iar centrala electrica pe gaz de la Brazi a companiei Petrom s-a decuplat automat de la sistemul energetic.

Marti, la orele amiezei, centrala era intrerupta si nu mai producea energie electrica, in conditiile in care consumul de energie la nivelul intregii tari este in acest moment foarte mare, respectiv de aproximativ 8200-8300 MW, potrivit datelor Dispeceratului Energetic National.

11:50 - Premierul Victor Ponta a convocat comandamentul de iarna pentru marti, la ora 15.15, urmand sa se desfasoare la Palatul Victoria sub conducerea vicepremierului Liviu Dragnea, informeaza Biroul de presa al Executivului.

11:00 - Codul portocaliu din cele 9 judete si municipiul Bucuresti a fost transformat in cod galben. Totodata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, un nou cod galben de vant si ninsori, in intervalul 11:00 - 20:00. Astfel, 16 judete din estul Olteniei, sudul Moldovei, Dobrogea si Munteniei se afla sub atentionare.

In aceasta perioada, va ninge viscolit, iar vantul va depasi la rafala 50-60 km/h.

10:50 - In judetul Covasna, incepand cu ora 10:30, pentru aproximativ doua ore a fost restrictionata circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe DN11B Targu Secuiesc - Cozmeni, intre Targu Secuiesc si Sanzieni, in vederea facilitarii interventiei utilajelor de deszapezire.

Ruta ocolitoare: DN12 Cozmeni - Sfantu Gheorghe, DN11 Sfantu Gheorghe - Targu Secuiesc.

10:20 - 757 de amenzi au dat politistii de la circulatia rutiera din toata tara soferilor care au fost surprinsi cu cauciucuri de vara pe drumuri cu zapada, informeaza Romania Tv.

09:55 - Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Harghita, incepand cu ora 9:30, timp de aproximativ doua ore se va restrictiona circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe DN11B Cozmeni - Tirgu Secuiesc, in vederea facilitarii interventiei utilajelor de deszapezire.

Ruta ocolitoare: DN12 Cozmeni - Sfantu Gheorghe, DN11 Sfantu Gheorghe - Targu Secuiesc.

09:40 - Primarul General, Sorin Oprescu, a cerut operatorilor de deszapezire, in cadrul comandamentului convocat marti dimineata la ora 7.00, sa intensifice actiunile pe toate strazile principale, precum si pe cele secundare si sa se organizeze in baterii, astfel incat sa se intervina mai eficient la degajarea zapezii de pe carosabil, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

09:25 - Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, dr. Alis Grasu, a declarat marti, pentru Agerpres, ca in cursul noptii trecute nu au fost inregistrate probleme deosebite din cauza conditiilor meteorologice.

Ambulantele au circulat in conditii de iarna pe strazile mici dintre blocuri, iar pe marele artere nu au fost probleme, a spus dr. Alis Grasu.

09:05 - In judetul Maramures a fost ridicata restrictia pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, care fusese impusa pe DN18 Baia Mare - Sighetu Marmatiei, din cauza viscolului.

09:01 - Pe autostrazile A1, A2 si A3 traficul rutier este intens catre Bucuresti. Se actioneaza cu utilaje de deszapezire si de imprastiere a materialului antiderapant. Politistii rutieri le recomanda conducatorilor auto sa reduca viteza si sa mareasca distanta in mers intre autovehicule.

08:55 - In mai multe judete din Muntenia si Moldova traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, insa la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Ninge viscolit in judetele Buzau, Braila si Ialomita.

08:50 - In judetul Arad, traficul rutier pe DN7 Arad - Deva, in zona Barzava, se desfasoara ingreunat, alternativ, in ambele sensuri, din cauza unui accident, potrivit Centrului Infotrafic. Un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara. O persoana a fost ranita grav, iar o alta usor. Carosabilul este umed.

08:43 - Traficul aerian se desfasura normal, marti dimineata, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, informeaza compania Nationala Aeroporturi Bucuresti.

Nicio cursa nu era anulata pe Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. Mai multe zboruri au inregistrat, marti dimineata, intarzieri de 30 - 40 de minute la decolarea de pe Aeroportul Henri Coanda, intarzieri determinate de necesitatea degivrarii aeronavelor.

08:35 - Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca la aceasta ora nu se inregistreaza portiuni de drumuri nationale/judetene inchise sau blocate. De asemenea, nu sunt persoane blocate, inzapezite sau aflate in situatii dificile. In schimb, potrivit MAI, opt localitati nu sunt alimentate cu energie electrica.

08:25 - Traficul rutier pe DN 18 in Pasul Gutai a fost restrictionat temporar in noaptea de luni spre marti din cauza ninsorii abundente si a vizibilitatii reduse. In Maramures, pe toate drumurile nationale, judetene si comunale se circula in conditii de iarna.

08:17 - Peste 100 de tone de materiale antiderapante au fost imprastiate, marti dimineata, pe drumurile nationale din judetul Mehedinti, din cauza zapezii si a stratului de gheata format pe carosabil.

"In sectoarele de drum administrate nu avem blocaje in trafic. O atentie deosebita acordam zonelor de deal Stirmina, Balota, Ciovarnasani si Colibasi, unde permanent, din cauza ninsorii, se produc evenimente rutiere", a declarat pentru Agerpres directorul Sectiei de Drumuri Nationale Drobeta Turnu Severin, Cornel Folescu.

08:10 - CFR Calatori avertizeaza pasagerii ca trenurile ar putea avea intirzieri din cauza zapezii.

08:05 - O masina s-a rasturnat in judetul Buzau, din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Autoturismul era echipat corespunzator, cu pneuri de iarna, dar din cauza ghetii de asfalt, soferul a pierdut controlul volanului. In automobil se aflau trei oameni, dar acestia nu au fost raniti, informeaza Digi24.

07:45 - Conducatorii auto sunt sfatuiti sa evite deplasarile in zonele aflate sub incidenta codurilor daca nu sunt absolut necesare. Daca insa calatoriile nu pot fi amanate, le politistii rutieri le recomanda sa se intereseze, inainte de a porni la drum, in privinta starii partii carosabile a traseului pe care urmeaza sa il parcurga, sa aiba autovehiculele echipate corespunzator pentru circulatia in conditii de iarna si sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo-rutiere.

07:05 - In Capitala a inceput sa ninga viscolit in jurul orei 3.30, iar vizibilitatea este redusa.

06:35 - Autoritatile din Ungaria au interzis intrarea pe teritoriul national a vehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone prin punctele de trecere a frontierei cu Romania. Sunt exceptate autocamioanele de origine maghiara care au ca destinatie Ungaria si cele care transporta animale vii sau marfuri perisabile si nu se deplaseaza spre autostrada M7.

06:10 - In judetul Maramures, din cauza viscolului, s-a instituit restrictie te tonaj (7,5 tone) pe DN18 Baia Mare - Sighetu Marmatiei.

05:30 - Nu sunt semnalate probleme in traficul feroviar si nu exista porturi sau aeroporturi inchise din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile.

05:00 - Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe foarte multe artere rutiere din tara circulatia auto se desfasoara dificil, in conditii de iarna, insa la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile sau a unor evenimente rutiere.

Scoli inchise

Vremea rea si viscolul au inchis, marti, scolile din mai multe judete. Elevii din Bucuresti, Arges, Olt, Buzau, Giurgiu, Dambovita si Braila nu vor face ore, urmand sa recupereze cursurile in timpul anului scolar.

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a decis suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant preuniversitar din Capitala, marti, din cauza avertizarilor meteo de ninsori si viscol.

Si inspectoratele scolare din Arges, Olt, Buzau, Giurgiu, Dambovita si Braila au decis ca marti o parte din scolile din aceste judete sa fie inchise.

