VIDEO/FOTO Mai multe drumuri au fost acoperite de zapada, in Romania. O cascada a inghetat in Hunedoara

In judetul Hunedoara, angajatii de la DRDP Timisoara au descoperit o cascada inghetata, in timp ce strangeau zapada de pe DN 7A.Si drumarii din Dolj au imortalizat imagini surprinzatoare de la actiunile de deszapezireAutoritatile au transmis ca, in ultimele ore DRDP Craiova a actionat cu 155 de utilaje de deszapezire si s-au raspandit peste 600 de tone de material antiderapant.Meteorologii au transmis ca in zona de sud a tarii se anunta precipitatii mixte, iar in restul teritoriului va ninge.