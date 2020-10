VIDEO Imagini spectaculoase de la Statia Meteo Vf. Omu, unde a nins viscolit toata noaptea

Meteorologii de la statia meteo de pe Varful Omu au publicat pe Facebook o serie de clipuri video si fotografii care surprind zona inainte si dupa caderea zapezii.Soferii care pleaca la drum trebuie sa stie ca in zona de munte a judetului Suceava ninge. Potrivit reprezentantilor Prefecturii Suceava, sambata dimineata ningea in Pasul Tihuta si in Pasul Mestecanis, ambele situate pe DN 17, dar si in Pasul Palma, de pe DN 17A.A nins, de asemenea, si pe Transalpina, cea mai inalta sosea din tara. In zona, temperaturile au scazut de noaptea trecuta sub limita de inghet.Conform unei atentionari Cod galben, de sambata ora 2:00 pana duminica ora 20:00, in zona de munte din 17 judete, respectiv in jumatatea de nord a Carpatilor Orientali si in zona inalta a Carpatilor Meridionali temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare si se va depune strat de zapada Sambata, la peste 1700 de metri, in special in grupele vestice ale Carpatilor Meridionali, vor fi rafale mai mari de 100...110 km/h, viscolind ninsoarea.