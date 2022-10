Imaginile zilei: A nins cu zapada portocalie

In noaptea de joi spre vineri si vineri dimineata in mai multe localitati din tara a cazut zapada portocalie, fenomen provocat de un ciclon care a adus in tara noastra praf saharian din Africa.

La Braila, Galati, Tulcea si in Capitala a fost observata zapada portocalie.

Initial, galatenii au dat vina pe combinatul siderurgic din Galati care a provocat de mai multe ori fenomene ciudate precum nori rosiatici sau zgomote misterioase.

"Eu cred ca este ceva de la combinat. Zapada de pe masina are culoarea rosiatica, o nuanta portocalie, seamana cu resturile combinatului. Poate este ceva de la furnal, nu cred ca este nisip din Africa, asa cum vorbeau altii", a spus unul dintre galatenii aflati pe strada.

Insa nuanta portocalie a zapezii este cauzata de un ciclon care se manifesta in nordul Africii si peste Marea Mediterana. Acesta a raspandit la mari distante praful saharian, curentii aducandu-l in special deasupra Turciei si in zona de nord-vest a Marii Negre.

Fenomenul, foarte rar in Romania, se produce frecvent in muntii Alpi, vestul si centrul continentului european fiind in calea curentilor de aer care vin din Africa, conform Mediafax.

Si la Braila a fost inregistrat acest fenomen.

Si in Tulcea a ajuns zapada cu praf saharian.

Si la Harsova a zapada a avut o nuanta de portocaliu.

In Capitala, ninsoarea a avut o usoara nuanta portocalie in noaptea de joi spre vineri, dar pana dimineata peste aceasta s-a asezat un strat de omat alb.

Iata cum este situatia in tara din cauza vremii

