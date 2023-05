Meteo: Craciun cu zapada

Vine iarna! Meteorologii avertizeaza ca vremea intra, de marti, intr-un proces de racire. Precipitatiile vor fi la inceput sub forma de ploaie in toate regiunile, apoi lapovita si ninsoare in nordul si centrul tarii, ceea ce ne da sperante pentru un Craciun zapada.

"Marti, vremea va fi inchisa, cu precipitatii mixte care se vor transforma pe parcursul serii in ninsori. La Bucuresti va ninge marti seara. Ninsorile vor continua si miercuri dar acestea vor fi slabe", a declarat, pentru Realitatea TV, Gabriela Bancila, meteorologul de serviciu.

Meteorologii prevad pentru saptamana aceasta o inrautatire a vremii. Chiar daca saptamana debuteaza relativ calda, pana vineri, conditiile vor evolua de la ploaie si lapovita, pana la ninsoare.

In Muntenia, luni vremea va fi rece, dar e posibil sa vedem si cateva raze de soare. De marti, vremea se va raci brusc, iar conditiile de ploaie vor fi frecvente. Temperaturile vor scadea pe zi ce trece, astfel ca de la ploile de marti si miercuri, joi si vineri se va ajunge la ninsoare si temperaturi intre 0 si -4 grade.

In Transilvania vremea va fi mohorata, dar nu sansele de ninsoare sunt scazute. Ploaia si lapovita vor incepe de marti si vor acoperi regiunea pana joi, dar pana vineri se vor opri. Temperaturile vor fi foarte scazute, minimele ajungand pina la -10 grade, in timp ce maximele nu vor depasi 1 grad.

Moldova se va pregati pentru ninsori abia in a doua parte a saptamanii. Pana miercuri cerul va fi mai mult noros si vor fi conditii de ploaie. Temperaturile se vor incadra intre -1 si 3 grade. In a doua jumatate a saptaminii tempeaturile vor ajunge pana la -5 grade, maximele vor fi de 0 grade, iar ninsoarea va acoperi regiunea.

Dobrogea va avea parte de o vreme blanda si saptamana aceasta. Desi vor exista conditii de ploaie marti si miercuri, vremea va fi in general stabila. Temperaturile vor fi intre -3 si 3 grade si e posibil sa zarim si cateva raze de soare, fie el si cu dinti.