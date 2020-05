Peisaj incredibil din Romania: Zapada de peste 6 metri, pe Transfagarasan (Video)

Ziare.

"A inceput de cateva zile operatiunea de deszapezire a DN 7C Transfagarasan, pe tronsonul Balea Cascada - Balea Lac. Deocamdata se lucreaza la eliberarea unui sens de circulatie pentru a permite mai usor accesul utilajelor in zonele unde stratul de zapada depaseste chiar si 5-6 metri", au precizat, intr-un comunicat de presa, reprezentantii DRDP Brasov.Potrivit sursei citate, accesul la Balea Lac, la peste 2.000 de metri in muntii Fagaras, se poate face pana la 1 iulie doar cu telecabina."Mentionam ca, in conformitate cu normativele in vigoare, circulatia pe toata lungimea DN 7C - Transfagarasan se deschide in data de 1 iulie. Pana atunci, circulatia pe tronsonul cuprins intre Balea Cascada (judetul Sibiu) si Piscul Negru (judetul Arges) este strict interzisa si extrem de periculoasa din cauza caderilor de pietre si a avalanselor. Cei care doresc sa viziteze zona Balea Lac pana atunci pot circula cu masina pana la Balea Cascada si de acolo pot folosi telecabina", se mai arata in comunicatul DRDP Brasov.Meteorologii spun ca, la Balea Lac, stratul de zapada masoara, miercuri, un metru.