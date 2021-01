Dominic Fritz, despre cum se va face deszapezirea in Timisoara. "Fiecare timisorean", chemat sa aiba grija "de micul trotuar din fata casei sau blocului"

Dominic Fritz a anuntat a facut o verificare la firma de deszapezire , iar reprezentantii companiei l-au asigurat ca sunt pregatiti sa intervina. "Azi dimineata (n.r. duminica) am fost la sediul Brantner (firma responsabila de salubrizare si deszapezire), sa vad cu ochii mei daca suntem pregatiti sa-i facem fata. M-au insotit colegii din primarie responsabili pentru situatii de urgenta si pentru deszapezire. ()Reprezentantii Brantner m-au asigurat ca au suficient personal la dispozitie, disponibil 24 ore din 24, pentru a iesi pe strazi cu utilajele de indata ce incepe ninsoarea sau inainte de-a da inghetul. In cazuri extreme, vor ajuta si societatile din subordinea Primariei", a anuntat Fritz, pe Facebok.Primarul Timisoarei a explicat si care vor fi strazile pe care se va actiona cu prioritate."In prima faza, vom curata podurile, pasajele si viaductele, intrarile in oras, principalele intersectii si bulevarde, statiile de transport in comun si strazile pe care circula acestea. Apoi vom continua cu restul strazilor. SDM ne va ajuta sa nu ramana gramezi de zapada pe margine. Imi doresc ca fiecare timisorean sa aiba la randu-i grija de micul trotuar din fata casei sau blocului in care locuieste, sa arate ca e parte din comunitate si ca ii pasa de ea", a mai anuntat Fritz, pe Facebook