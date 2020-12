Ploi abundente in sud, ninsori la munte si o masa de aer foarte cald in ultima zi de Craciun

"In jumatatea de sud a tarii temporar vor fi precipitatii in general moderate cantitativ, local se vor depasi 15...25 l/mp si izolat 30 l/mp. Acestea vor fi predominant sub forma de ploaie, exceptand seara de sambata (26 decembrie) si noaptea de sambata spre duminica (26/27 decembrie), cand in sudul Banatului, al Transilvaniei si al Moldovei si pe alocuri in Oltenia si Muntenia, vor fi mai ales ninsori si lapovita. Vantul se va intensifica treptat, iar duminica (27 decembrie), local va atinge la rafala viteze in general de 40...50 km/h", anunta meteorolorgii in prognoza pentru intervalul 26 decembrie, ora 10.00 - 28 decembrie, ora 10.00.In intervalul mentionat la munte vor predomina ninsorile, in special la altitudini de peste 1.500 de metri si se va depune strat nou de zapada , local mai consistent in Carpatii Meridionali si de Curbura.Pe parcursul zilei de duminica (27 decembrie) vantul va avea intensificari, in special pe creste, unde rafalele vor depasi 80...90 km/h si va fi viscol In Bucuresti sambata, 26 decembrie, temperatura maxima va fi de 5...6 grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 1 grad. Duminica, temperatura aerului se va mentine la valori in jurul a 2 grade, insa in noaptea de duminica spre luni, 27/28 decembrie, pe fondul patrunderii unei mase de aer foarte cald, se vor inregistra 5...6 grade.Citeste si: VIDEO Indignare in Ohio dupa ce un barbat de culoare a fost omorat de politisti, fiind a 96-a victima de la uciderea lui George Floyd