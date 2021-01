Risc mare de avalansa in Muntii Fagaras. Este inclusa in avertizare si zona turistica Balea Lac

Conform buletinului nivometeorologic, stratul de zapada de la Balea Lac este de 2,4 metri grosime. Stratul proaspat de zapada pulver depus , usoara si fara coeziune, va depasi pe alocuri 80-100 cm. Intensificarile vantului au determinat formarea de depozite in locurile adapostite, ce vor depasi 2-3 metri. Sub acest strat nou-depus se regasesc placi de vant mai ales pe versantii nordici si nord-estici.Se vor forma placi noi in urmatoarele 24 de ore, pe versantii sudici si estici, de grosimi mai reduse. In profunzime, stratul e constituit predominant din cristale fine si fatetate, cu cateva cruste de gheata intercalate. Stratul insemnat si instabil de zapada pulver, din partea superioara, poate aluneca spontan peste cel vechi, mai ales pe versantii inclinati, declansandu-se astfel avalanse de dimensiuni medii si mari", precizeaza meteorologii.La altitudine mai mica de 1.800 de metri, in Muntii Fagaras, riscul de producere de avalanse este mare, de gradul patru pe o scara de la unu la cinci.Citeste si: