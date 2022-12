Romania, in zapada: Drumuri blocate, sate izolate, salvarea vine cu elicopterul

Desi nu mai ninge abundent de ceva vreme, exista in continuare probleme majore in tara legate de traficul rutier blocat de nameti si oameni izolati in sate acoperite de zapada.

Ministerul Administratiei si Internelor arata ca sambata dimineata 80 de drumuri judetene mai erau blocate, iar 71 de localitati erau izolate din punct de vedere al comunicatiilor rutiere sau feroviare.

Remedierea acestei situatii si asigurarea unui trafic rutier si feroviar in conditii de normalitate reprezinta o prioritate si pentru perioada urmatoare, se arata in comunicatul MAI remis Ziare.com.

Vineri, peste 3.000 de politisti, jandarmi si pompieri au actionat, la nivel national, in 19 judete afectate de caderile masive de zapada, pentru limitarea si inlaturarea efectelor produse de aceste fenomene meteorologice. Intr-o singura zi au fost 1.327 de interventii, cu prioritate pentru deblocarea si degajarea circulatiei rutiere si feroviare, acordarea ajutorului medical de urgenta si transportul persoanelor din localitatile izolate.

Elicopterele Inspectoratului General de Aviatie au executat 9 misiuni aeriene umanitare cu 3 elicoptere, pentru transportul a 9 pacienti din judetele Buzau, Sibiu, Covasna, Iasi si Teleorman.

Un elicopter din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie din Tulcea a decolat, sambata, pentru a efectua un transport de alimente catre o nava blocata pe Dunare in zona milei 43.

B.B.