Romania, din nou sub nameti - Cand se intorc ninsorile (Galerie foto)

Noul val de zapada care a lovit Romania zilele trecute inca face probleme. Traficul este paralizat in mai multe judete, sute de localitati au ramas fara energie electrica, iar interventia utilajelor de deszapezire este ingreunata si de avertizarea de ceata emisa de meteorologi.

Totodata, ANM a emis o noua avetizare cod galben de ninsori, valabila in intervalul 15 februarie ora 18:00 - 16 februarie ora 18:00, pentru 11 judete din vestul, nord-vestul si centrul tarii.

Cand natura striga la oameni - Fotoreportaj Ziare.com din satele inghitite de nameti

Situatia cea mai grava ramane in judetele Buzau si Vrancea, unde mii de oameni sunt izolati in muntii de nameti.

Vezi cum se circula in tara

La nivel national, sute de drumuri judetene raman inchise, pe mai multe linii linii feroviare nu se circula, iar sute de trenuri sunt anulate.

Ziare.com va prezinta, in format LIVE TEXT , situatia din Romania inzapezita:

22.45 - Oamenii care au blocat miercuri seara pentru mai bine de doua ore Soseaua Petricani din Bucuresti, nemultumiti de frecventele intreruperi ale curentului electric in zona, au renuntat la protest dupa ce alimentarea cu energie electrica a fost reluata, insa au spus ca ar putea reveni, informeaza Mediafax.

22.43 - Un transport umanitar de la ArcelorMittal Galati, format din camioane incarcate cu mancare neperisabila si apa, va pleca joi inspre zonele sinistrate din Buzau si Braila. Convoiul va include si utilaje de deszapezire, trailere si masini 6X6, conform Adevarul.

22.30 - "Exista posibilitatea sa apara tot felul de inundatii", a declarat la Antena 3 Florentina Georgescu, seful sectiei de Prognoza din cadrul ANM. Cu toate acestea, "nu estimam sa fie precipitatii importante in urmatoarele zile", a mai spus aceasta.

22.05 - Un tir s-a rasturnat miercuri in localitatea bihoreana Les, din cauza zapezii, cozile masinilor care au circulat pe ruta Oradea - Arad si invers intinzandu-se pe mai multi kilometri. Circulatia a fost intrerupta temporar pe DN 79.

21.15 Protestatarii din Soseaua Petricani din Capitala au ocupat carosabilul, blocand circulatia. La fata locului au sosit jandarmi si politisti locali, care incearca sa restabileasca ordinea. Primarul general Sorin Oprescu a declarat ca alimentarea cu energie electrica va fi reluata in jumatate de ora.

20.58 - Politistii vranceni au impartit miercuri lemne familiilor nevoiase din mai multe localitati. Familiile nevoiase vor primi cate 200 metri steri de lemne. Oamenii legii au cumparat lemnele cu banii stransi de la angajatii MAI din intreaga tara. Actiunea umanitara a politistilor va continua si joi, conform Monitorul de Vrancea.

20.55 - Un protest spontan are loc la aceasta ora in Bucuresti, pe Soseaua Petricani, oamenii iesind din casa nemultumiti ca nu au curent electric. Alimentarea cu energie electrica a zonei de nord-est a Capitalei, afectata de avaria produsa miercuri, a fost reluata partial, exceptie facand zona Petricani-Pipera.

20.40 - Omul de afaceri George Copos, patronul echipei de fotbal Rapid Bucuresti, a venit miercuri in Vrancea, cu ajutoare pentru familiile sinistrate. El s-a intalnit cu presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, apoi a plecat spre comuna Ciorasti.

20.35 - Elevii din judetul Vrancea nu vor merge la scoala pana luni, a decis Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea, informeaza Ziarul de Vrancea. Elevii vranceni au beneficiat, din cauza conditiilor meteo, de doua saptamani de vacanta.

20.22 Ministrul Administratiei si Internelor, Gabriel Berca, a declarat ca Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI), situat in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, trebuie sa devina functional, pentru a creste capacitatea de reactie in fata factorilor de risc generati de fenomenele meteorologice periculoase. Centrul va deveni operational din luna iunie a acestui an.

20.15 - Pana de curent care a afectat miercuri partea de nord-est a Capitalei a fost provocata de o defectiune a liniei 220 kV Bucuresti Sud-Fundeni, potrivit unui comunicat Transelectrica, citat de Agerpres.

Jumatate din Bucuresti, in bezna

20.10 - Din cauza ca drumurile au fost blocate de caderile masive de zapada, un sat din centrul Romaniei, Valea Salciei, a primit miercuri, mancare si medicamente cu ajutorul unei parapante, anunta AFP. Cel care a facut livrarea produselor a fost Marian Ciobanu, un barbat de 40 de ani din Bucuresti.

20.05 - Dacia a trimis, miercuri, 9,3 tone de lapte sinistratilor din judetele Buzau si Vrancea, cantitate ce are o valoare de peste 6.000 euro, cat costa un Logan de intrare in gama. "Salariatii de la Dacia doresc sa vina in sprijinul semenilor lor din judetele Buzau si Vrancea (...). Astfel, ei au hotarat sa doneze celor greu incercati 9.300 de litri de lapte pasteurizat", au declarat oficialii Dacia.

20.00 - Consiliul Judetean Arges a aprobat, miercuri, alocarea a 400.000 de lei din fondul de rezerva pentru judetele Vrancea si Buzau, banii urmand sa fie trimisi in comunele afectate de caderile masive de zapada, informeaza Antena 3, care citeaza Mediafax. 200.000 de lei vor ajunge in Vrancea si 200.000 de lei in Buzau.

19.50 - Peste 300 de sute de autoturisme si camioane sunt blocate in trafic pe drumul Arad-Zadareni-Felnac deoarece trei drumuri judetene din Arad sunt inchise, informeaza Adevarul, care citeaza Mediafax.

19.40 - Ion Sandu, presedintele ANM, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca nu e vina ANM-ului pentru situatia actuala din tara, pentru ca "ANM are 1.000 de oameni si nu poate sti informatii de peste tot (...), nu poate sa supravegheze tot ce se intampla in toate satele din aceasta tara". In plus, a mai spus el, "Nu stim cum reactioneaza terenul - stim doar cata zapada cade din nor".

19.30 - Grupul rus Mechel a anuntat, miercuri, ca a decis sa inchida temporar activitatea la fabricile din Campia Turzii si din Buzau din cauza problemelor cu aprovizionarea. Cele doua fabrici si-ar putea relua activitatea in data de 22, respectiv 24 februarie.

19.00 - Aproape 900 de scoli, printre care toate din judetul Vrancea, nu vor functiona joi, din cauza conditiilor meteorologice improprii, anunta Ministerul Educatiei. In unitatile de invatamant inchise invata peste 91.000 de elevi. In 26 de judete, activitatea unitatilor de invatamant se va desfasura in mod normal.

18.55 - Prefectul Capitalei a declarat ca problema alimentarii cu energie electrica a fost remediata. Si Enel a anuntat ca a fost reluata alimentarea cu curent electric in Bucuresti, anunta Antena 3.

18.38 - Enel Distributie Muntenia a transmis ca in urma unei avarii in instalatiile Transelectrica, un numar de 6 statii ale companiei care alimenteaza partea de nord-est a Capitalei (zonele Titan, Obor, Pipera, Timpuri Noi) au ramas nealimentate cu energie electrica. "In acest moment, se fac manevre pentru preluarea consumatorilor pe alte surse si restabilirea alimentarii cu energie electrica", se spune intr-un comunicat.

18.30 - Presedintele RADET, Bogdan Mihai Becheanu, a declarat ca au existat probleme in 10 puncte termice, insa a inceput repunerea lor in functiune, iar in maximum 45 de minute problema va fi remediata. "Deja, s-a dat drumul la 60% din ele", a spus el. "Daca intreruperea a fost sub o ora, cetatenii nu vor simti in calorifere", a spus presedintele RADET.

18.14 - Aproape 310 tone de produse alimentare au fost distribuite de militari, cu elicoptere si aucamioane, in 75 de localitati din judetele sinistrate, de la inceputul operatiunilor de sprijin umanitar, anunta reprezentantii MApN. Alimentele au ajuns la oameni din judetele Braila, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Teleorman si Vrancea.

18.05 - Pana in prezent, au ramas nealimentate cu energie electrica 3 comune care au in componenta 10 localitati, iar in alte 5 comune alimentarea este partiala, a anuntat luni directorul general al Electrica, Ioan Folescu.

18.00 - Alte 15 trenuri au fost anulate, potrivit celor mai recente informatii facute publice de CFR. In total 242 de trenuri au fost anulate din cauza conditiilor meteo.

17.45 - Jumatate din Bucuresti a ramas, miercuri seara, fara curent. Este vorba de cartierele Salajan, Balta Alba, Titan, Dristor, Baba Novac, Pantelimon, Iancului, Victoriei, Aviatorilor si Baneasa. Inclusiv orasul Voluntari a ramas in bezna. In jurul orei 18:10, in Baneasa, zone din Titan si Pantelimon, se pare ca problema s-a remediat. La fel si in Iancului, la putin timp dupa.

17:42 - Mechel Campia Turzii si Ductil Steel Buzau n-au mai putut fi aprovizioate cu materie prima. Fabricile se vor deschide peste o saptamana, potrivit Romania Tv.

17:30 - Prefectul judetului Iasi, Dragomir Tomaseschi, sustine ca primarul Gheorghe Nichita i-a cerut sprijinul pentru interventia armatei pentru a curata drumurile din municipiu, dar ca acesta a refuzat acest lucru, intrucat in oras nu a viscolit, iar zapada poate fi inlaturata cu utilajele primariei, scrie Mediafax.

17:22 - A fost deschis traficul pe DN 2C Pogoanele - Slobozia.

17:05 - Trei masini ale Electrica, inzapezite timp de o saptamana in localitatea Ziduri din Buzau, au fost pradate de hoti. Furtul a fost observat cand autoturismele au fost aduse la sediul din Ramnicu Sarat. Hotii au luat tot ce au putut, de la combustibil pana la lopeti si aparatura, potrivit Romania Tv.

16:56 - Numarul infectiilor respiratorii acute inregistrate la nivel national in intervalul 6 - 12 februarie, respectiv 98.644, este cu 14,3% mai mare decat cel din saptamana precedenta, potrivit datelor furnizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) si citate de Newsin.

16:48 - "Prognozele meteorologice pentru urmatoarele 15 zile arata temperaturi minime permanent negative si temperaturi maxime usor pozitive in timpul zilei, nefiind intrunite conditiile termice pentru o topire brusca si masiva a zapezii in perioada mentionata", se arata intr-un comunicat al Ministerului Mediului, remis Ziare.com.

16:37 - "Au ramas nealimentate trei comune cu aproximativ zece sate si parte din alte cinci comune din Buzau. Promisiunea este de a reveni cu alimentarea electrica pana joi", a declarat directorul Electrica, Ioan Florescu, la conferinta de la Ministerul Economiei. Ioan Florescu a spus ca desi exista utilaje si forte pentru alimentare cu curent eletric, drumurile sunt inca inzapezite, accesul fiind blocat.

"Electrica este preocupata sa repuna in functie toate liniile de curent astfel incat toata lumea sa aiba curent electric in locuinte. Problema principala este deblocarea drumurilor, avem destul forte, utilaje, singura problema e accesul", a declarat Ioan Florescu.

16:33 - Prefectul judetului Ialomita, Madalin Teculescu, se declara nemultumit de modul in care autoritatile locale au actionat pentru responsabilizarea populatiei privind deszapezirea, precum si de modul in care sunt distribuite ajutoarele, solicitand ca acestea sa fie acordate pe baza unor liste, noteaza Mediafax.

Foto:Daylife

16:23 - Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Iulius Plaveti, a anuntat, la Guvern, ca exporturile de electricitate sunt limitate in orele de varf, dar ca nu exista riscul sistarii energiei electrice catre consumatorii casnici sau industriali, potrivit Romania Tv.

16:11 - "Exista pericol iminent de avalansa in Fagaras. Din fericire, turistii care au venit pana acum in zona au anuntat de fiecare data ce trasee urmeaza si nu au fost incidente. Noi incercam sa ii convingem pe toti sa nu se aventureze pe munte, pe unii reusim, pe altii nu", a spus Thomas Bross, seful Serviciului Salvamont de la Victoria, citat de Adevarul.

16:02 - Pompierii ajuta la deszapezirea mai multor locuinte din judetul Calarasi, unde nametii masoara pana la trei metri, noteza Mediafax.

15:49 - Un voluntar din Braila a ajuns la spital cu degeraturi la picioare dupa ce s-a alaturat jandarmilor si pompierilor la deszapezirea unei localitati, scrie Mediafax.

15:35 - Podul de gheata care s-a format pe Dunare creeaza probleme in exploatarea celor doua hidrocentrale de pe fluviu, Portile de Fier I si Portile de Fier II, scrie Newsin.

15:32 - Subsecretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Raed Arafat, a cerut autopsia persoanelor care au murit, in ger, in ultimele zile. Ministerul Sanatatii a efectuat 47 de autopsii, constandu-se ca sapte persoane nu si-au pierdut viata din cauza hipotermiei, ci din cauze cardiace, au precizat reprezentanti ai MS, intr-o intervetie la TVR Info.

15:30 - Asociatia Suporterilor Romani organizeaza sambata o noua actiune umanitara in judetul Buzau.

15:23 - CNADNR anunta ca a fost inchis traficul pe DN 1H Alesd - Nusfalau.

15:19 - Imaginea surprinsa de un roman - fotograful iesean Marian Mocanu - a facut inconjorul Internetului.

15:10 - Un elicopter din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea a decolat, in urma cu putin timp, din Bucuresri, indreptandu-se spre satul Satucu, comuna Sarulesti, din judetul Calarasi, pentru a prelua o gravida si a o transporta la o unitate spitaliceasca din Bucuresti.

15:00 - Trei curse aeriene Bucuresti-Timisoara si retur, Bucuresti-Belgrad- Bucuresti si Bucuresti - Munchen -Sibiu - Bucuresti operate de TAROM au fost anulate, iar alte 15 au intarzieri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat miercuri compania de transport aerian.

14:45 - Noua drumuri judetene sunt in continuare inchise in Prahova, miercuri, din cauza zapezii, iar pe unele tronsoane de drumuri nationale sunt restrictii pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone, anunta Newsin.

Foto:Daylife

14:33 - Guvernul Romaniei a aprobat acordarea unui ajutor de 70.000 de lei pentru judetul Braila, unul dintre cele mai afectate de viscol si zapada. Ajutorul din partea Guvernului consta in alimente si motorina.

14:24 - Sase curse au intarzieri la aterizate pe Aeroportul "Henri Coanda" din cauza cetii.

14:17 - Locuitorii din 114 sate din judetul Buzau sunt in continuare izolati, unii dintre ei de mai bine de doua saptamani. Gospodariile din 11 localitati nu au energie electrica.

14:10 - Un elicopter din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie a MAI a decolat, in urma cu putin timp, indreptandu-se spre judetul Buzau, de unde va prelua o gravida (localitatea Bisoca), o lauza (localitatea Podgoria) si un barbat cu accident cerebral vascular (localitatea Robeasca), pentru a-i transporta la unitati spitalicesti din municipiul Buzau.

14:00 - Peste 50.000 de tone de alimente si apa au fost donate sinistratilor din Vrancea si Calarasi. Alimentele vor fi livrate de salvamontistii care spun ca vor folosi schiurile pentru a patrunde in zonele izolate.

13:48 - Un sugar in varsta de cinci luni care sufera de pneumonie a fost evacuat dintr-o localitate vasluiana pe sanie. Efortul a fost coordonat de Serviciul Judetean de Ambulanta Vaslui si Armata, scrie Mediafax.

13:41 - Un elicopter din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea a decolat, in urma cu putin timp, indreptandu-se spre localitatea Bordei Verde din judetul Braila, pentru a prelua doi pacienti si a-i transporta la un spital din Braila.

13:35 - Un elicopter din Bucuresti a decolat in urma cu putin timp indreptandu-se spre Ploiesti, pentru a prelua un pacient cu infarct miocardic si a-l aduce la un spital din Capitala.

13:22 - Dupa trei zile de pauza din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, reprezentantii Serviciul de Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Gorj au anuntat ca examenele pot fi reluate.

13:11 - Compania Tarom a anuntat mai multe neregularitati in operarea zborurilor din cauza conditiilor meteorologice nafavorabile. Astfel, miercuri, operarea curselor Tarom a suferit mai multe modificari, scrie Adevarul.

13:11 - A fost restrictionat traficul pe DN 1H Alesd - Nusfalau pentru vehicule cu masa totala maxima admisa mai mare de 3,5 tone.

13:08 - Conform raportarilor, nu exista nicio ambulanta blocata. "Sunt, insa, 10 cazuri medicale la care nu se poate ajunge si pentru care autoritatile fac demersurile necesare pentru rezolvarea situatiilor, in judetele Ialomita, Braila, Galati, Olt si Tulcea", precizeaza Ministerul Sanatatii.

12:59 - 79 de familii din localitatile din Vrancea, afectate de ninsoare, vor primi lemne de foc cumparate si taiate de catre politisti, au declarat, pentru NewsIn, oficiali din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

Un sofer care a parcat neregulamentar a paralizat traficul in Capitala

12:51 - Soferul care a parcat neregulamentar, blocand troleibuzele din Bucuresti, se va alege cu dosar penal, a declarat la B1 Tv Ioana Stancu, purtator de cuvant al Politiei Rutiere Bucuresti.

12:29 - Imobilizat in scaunul cu rotile, un barbat din Galati a iesit cu lopata ca sa-si deszapezeasca singur rampa de la iesirea din bloc si sa-si croiasca drum prin zapada, sub privirile indiferente ale vecinilor.

A deszapezit din scaunul cu rotile, sub privirile indiferente ale vecinilor

12:16 - In intersectia strazilor Traian si Calea Mosilor din Bucuresti, circulatia liniilor 86 si 79 este blocata din cauza unei masini parcate sub linia de contact. "Asteptam sa vina soferul la masina, este si politia la fata locului", a declarat la Romania TV Brandusa Raeceanu, purtatorul de cuvant RATB.

Foto:Daylife

12:10 - Laszlo Borbely, ministrul Mediului, a luat apararea reprezentantilor Administratiei Nationale de Meteorologie, dupa ce institutia a fost acuzata ca nu a oferit informatii din timp despre starea vremii. Primarii ar fi trebuit sa intervina mai "prompt", a spus Borbely.

Borbely: ANM nu e de vina, primarii ar fi trebuit sa intervina mai prompt

12:04 - La nivel national, s-au mai inregistrat 7 decese, care au avut loc in afara domiciliului, in spatii deschise, in judetele Suceava (2), Bacau (1), Brasov (1), Gorj (1), Mehedinti (1) si Mures (1), se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii, remis Ziare.com.

Numarul deceselor din cauza hipotermiei severe inregistrate de la avertizarea "cod galben de ger" emisa de meteorologi, si pana in prezent, se ridica la 86.

11:55 - Linia CF Ciulnita - Calarasi Nord a fost redeschisa in urma actiunilor de deszapezire, iar pe sectia Bucuresti - Constanta a fost reluat si traficul de calatori, se arata intr-un comunicat al CFR, remis Ziare.com.

Foto:Daylife

11:51 - Soferul unui tir a ramas impotmolit in zapada, in centrul municipiului Iasi, si nu a mai putut inainta. O coada de zeci de masini s-a format in intersectie, scrie Adevarul.

11:45 - S-au produs avalanse in lant in Defileul Jiului. Pe anumite sectoare de drum, circulatia se face pe un singur sens din cauza caderilor de zapada, potrivit Romania Tv.

11:42 - Elicopterele MAI au avut, marti, 26 de misiuni pentru transportarea a 28 de pacienti si cinci misiuni la care au fost duse alimente in zone izolate din Tulcea.

11:36 - Autoritatile sunt pregatite in caz ca vor avea loc inundatii, dupa topirea cantitatilor masive de zapada cazute in ultimele saptamani, a declarat ministrul Mediului, Laszlo Borbely.

11:26 - Premierul Mihai-Razvan Ungureanu a avut convorbiri telefonice cu primarii municipiilor Bacau, Romeo Stavarache, Brasov, Gheorghe Scripcaru, si Tulcea, Constantin Hogea, privind masurile de deszapezire, au declarat, miercuri, pentru Agerpres, surse guvernamentale.

Foto: Reuters

11:21 - Un elicopter din cadrul Unitatii Speciale de Aviatie Tulcea a decolat, in urma cu putin timp, indreptandu-se spre localitatea Chilia Veche, pentru a prelua un pacient cu ocluzie intestinala si a-l transporta la un spital din Tulcea, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

11:17 - Peste 1.200 de bucuresteni au avut nevoie de ingrijiri medicale de marti seara pana miercuri dimineata, 725 din totalul solicitarilor reprezentand urgente, scrie Newsin.

11:09 - Reprezentantii MAI au prezentat bilantul problemelor pe care le-a creat valul de ninsori: sunt afectate 24 de judete, 225 de localitati sunt izolate, iar 156 de drumuri judetene sunt blocate.

11:05 - Peste 4.900 de lucratori ai MAI actioneaza la nivel national cu peste 1.400 de autospeciale. "Avem pregatiti 26 de piloti si opt elicoptere. Cu prioritate vor fi desfasurate actiuni de transport de alimente si de ajutorare a persoanelor izolate", au declarat reprezentantii MAI la comandamentul de urgenta de la minister.

Foto:Daylife

10:56 - Autobuzele de pe unele linii din Capitala circula in aceasta dimineata pe trasee scurtate sau deviate din cauza carosabilului impracticabil ori a masinilor parcate neregulamentar, noteaza Adevarul.

10:47 - Circulatia tramvaielor de pe linia 41 din Bucuresti a fost blocata aproape de terminalul de la Piata Presei Libere, in piata Montreal. Tramvaiele nu au mai putut circula pentru ca un sofer cu un autototurism Audi a intrat pe linia de tramvai si a ramas blocat acolo, potrivit Romania Tv.

10:41 - Zapada de peste 4,5 metri a izolat zone intregi din Romania, Republica Moldova si Albania, transformand cladiri in adevarate sculpturi de gheata.

Zapezile din Romania, in "The Washington Post"

Luptandu-se cu o iarna mai grea decat multi isi pot aminti, locuitorii din cele trei tari fac cu greu fata zapezilor si temperaturilor scazute, comenteaza The Washington Post.

10:30 - CFR Clatarori a anulat 209 trenuri, din cauza timpului nevavorabil. De asemenea, se mentin inchise opt linii, iar 12 linii au circulatie restrictionata.

Foto:Associated Press

10:27 - Un numar de 59 de artere principale din Bucuresti au fost verificate, marti, de inspectorii municipalitatii in privinta respectarii obligatiei persoanelor fizice si juridice de a curata trotuarele de zapada si gheata. In urma controalelor, au fost aplicate amenzi in valoare totala de 14.000 de lei, noteza Adevarul.

10:19 - Desi ani la rand, inundatiile si furtunile devastatoare le-au distrus casele, multi romani n-au invatat nimic si nu si-au asigurat nici acum locuintele. In cele mai afectate judete de caderile masive de zapezi, doar 10% din populatie si-a asigurat locuinta, potrivit Romania Tv.

10:12 - Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua atentionare cod galben de ninsori, intensificari ale vantului si viscol. Atentionarea este valabila, 24 de ore, de miercuri seara de la ora 18.00.

Un nou cod galben de ninsori

10:09 - 259 de localitati sunt izolate, iar in 31 de localitati nu sunt alimentate cu energie electrica, anunta MAI.

10:00 - S-a deschis circulatia pe urmatoarele drumuri nationale:

1. DN 2B Buzau - Braila, pentru toate categoriile de vehicule

2. DN 5C Giurgiu-Zimnicea, pentru toate categoriile de vehicule

3. DN 29 Botosani - Manoleasa, pentru toate categoriile de vehicule

4. DN 24C, Stanca Costesti - Manoleasa pentru toate categoriile de

vehicule

09:58 - Se ridca restrictia de tonaj pe DN 3, sectorul Bucuresti-Lehliu si pe DN 3A Lehliu - Drajna.

09:44 - Cursurile vor fi suspendate integral, miercuri, in 3.083 de unitati de invatamant, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, in timp ce in 11 judete si in Capitala activitatea didactica se va desfasura normal, informeaza Ministerul Educatiei, intr-un comunicat remis Ziare.com.

Romania, sub zapada - Peste 3.000 de scoli sunt inchise si miercuri

09:40 - Valentin Iordache, purtator de cuvant al Aeroportului Otopeni, a declarat, intr-o interventie la B1 Tv, ca ambele aeroporturi bucurestene sunt functionale. Totusi, din cauza cetii, o cursa a fost deviata de pe Baneasa pe Otopeni. Alte doua curse care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti au ajuns la Sibiu, iar o cursa Cluj-Bucuresti a aterizat la Constanta.

09:42 - Subsecretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Raed Arafat, a cerut autopsia celor 79 de persoane care au murit pana acum din cauza hipotermiei, parintele SMURD precizand ca nu este sigur ca toate victimele si-au pierdut viata din cauza gerului.

09:35 - "Avem problem inca pe 11 localitati in ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica. Se lucreaza la stalpii rupti", a declarat Paul Beganu, prefectul de Buzau.

09:30 - Pe strada Matei Voievod din Bucuresti, un troleibuz a ramas suspendat in zapada si mai multe echipaje intervin pentru a remedia situatia, dupa cum au declarat reprezentantii RATB pentru Ziare.com.

09:15 - CNADNR anunta ca s-a deschis circulatia pe urmatoarele drumuri nationale:

1. A2 Drajna - Fetesti, pentru toate categoriile de vehicule

2. DN 65A Rosiorii de Vede - Turnu Magurele, pentru toate tipurile de vehicule

3. DN 23 Focsani - Braila, pentru toate tipurile de vehicule

4. DN 23A Gologanu - Ciorasti, pentru toate categoriile de vehicule

5. DN 23B Maicanesti - Ciorasti, pentru toate categoriile de vehicule

6. DN 26 Blagesti - Murgeni, pentru toate categoriile de vehicule

7. DN 2B Buzau - Braila, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone

8. DN 2F Bacau - Vaslui , pentru toate categoriile de vehicule

9. DN 11A Podu Turcului - Barlad, pentru toate categoriile de vehicule

Foto: corb44.gpxmobile.com

10. DN 25A Fundeni - Nanesti, pentru toate tipurile de vehicule

11. DN 41 Oltenita - limita cu judetul Giurgiu, pentru toate categoriile de vehicule

12. DN 61 Ghimpati - Gaesti, pentru toate categoriile de vehicule

13. DN 22 Ramnicu Sarat - Braila, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone

14. DN 2C Costesti-Pogoanele, restrictionat pentru vehicule cu MTMA mai mare de 3,5 tone

09:10 - Activitatea la metrou se desfasoara in conditii normale. "Pastram capacitate suplimentara de circulatie pentru a prelua fluxul de calatori, pentru ca cererea a fost mare in ultimele zile", a declarat directorul Metrorex, Gheorghe Udriste, la comandamentul de iarna de la Ministerul Transporturilor.

09:00 - DN3A Drajna - Fetesti a fost deschis pentru toate categoriile de autovehicule. Astfel, dinspre Bucuresti catre Constanta se poate circula pe urmatoarele rute (deschise si pentru traficul greu):

-DN2 Bucuresti - Urziceni, DN2A Urziceni - Slobozia - Harsova - Constanta;

-A2 Bucuresti - Drajna, DN3A Drajna - Fetesti, A2 Fetesti - Cernavoda, DN22C Cernavoda - Murfatlar, DN3 Murfatlar - Constanta.

08:29 - Pe autostrazile A1 si A2 traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, vizibilitatea fiind mai scazuta in apropiere de Bucuresti. Fenomenul se semnaleaza si in judetul Ilfov, mai ales in partea de nord. De asemenea ceata reduce vizibilitatea sub 100 de metri pe raza judetului Ialomita.

08:15 - Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, potrivit datelor primite de la dispeceratele judetene de politie, ca la aceasta ora circulatia vehiculelor este intrerupta din cauza zapezii pe urmatoarele artere rutiere:

Autostrada A2 Drajna - Fetesti;

-DN 1D Ciorani (PH) - Urziceni (IL);

-DN 2B Buzau - Braila;

-DN 22 Ramnicu Sarat - Braila;

-DN 2C Costesti (BZ) - Slobozia;

-DN 24A Murgeni (VS) - Husi (VS);

-DN 24D Barlad (VS) - Cuca (GL);

-DN 2F Bacau - Vaslui;

-DN 3 Lehliu-Gara (CL) - Calarasi;

-DN 23 Focsani - Braila;

-DN 23A Gologanu (VN) - Ciorasti (VN);

-DN 23B Maicanesti (VN) - Ciorasti (VN);

-DN24C Radauti-Prut (BT) - Stanca (BT);

-DN 11A Podu Turcului (BC) - Barlad (VS).

DN 25A Fundeni (GL) - Nanesti (VN) a fost deszapezit, insa nu se permite accesul autovehiculelor dinspre DN25 catre DN23.

07:20 - De asemenea, ANM a emis si o avertizare nowcasting pentru intensificari de vant, valabila intre orele 07:20 si 10:20, in judetele Bihor si Arad. Intensificarile de vant vor atinge la rafala 50km/h, izolat 70 km/h. Fenomene meteorologice asociate: transport de zapada sau ninsoare viscolita.

07:00 - Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri dimineata o avertizare de ceata in mai multe judete ale tarii. Avertizarea este valabila intre orele 07:30 si 10:30 in Municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Arges, Dambovita, Prahova, Ialomita si Buzau. Se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 de metri.

Ce anunta meteorologii pentru miercuri

Administratia Nationala de Meteorologie a prognozat ca miercuri, in vestul, centrul si nordul tarii cerul va fi mai mult noros si, mai ales dupa-amiaza si noaptea, va ninge, iar vantul va prezenta intensificari in Campia de Vest si in zona de munte, viscolind si spulberand temporar zapada. Pe arii restranse, in sud si sud-est se va semnala ceata asociata cu depunere de chiciura, indeosebi dimineata.

Inainte de a pleca la drum, puteti suna la Comandamentul Central de Iarna din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la numarul de telefon 021.93.60 , unde veti obtine informatii legate de traseul pe care urmeaza sa-l parcurgeti, precum si starea acestuia.

Turistii blocati din cauza viscolului pot suna la linia telverde 0800.86.82.82 si vor fi ajutati cu bauturi calde si mese gratuite.

