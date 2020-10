Un val de aer polar va lovi Romania. Expert: Vantul poate sa ajunga la 250 km/h

Vremea rea nu se opreste aici. Un val de aer polar va lovi Europa in weekend, iar temperaturile vor scadea drastic pana la jumatatea saptamanii viitoare.Bogdan Antonescu, expert in fenomene meteo extreme, a oferit explicatii pentru Digi 24, spunand ca nu este ceva nou, dar ca vantul poate sa ajunga si pana la 250 km/h."In timpul iernii, acestse poate intensifica si atunci blocheaza aerul acesta rece, care ramane in regiunea arctica. In schimb, cand vortexul este mai slab, cum o sa fie cazul - probabil - in urmatoarele saptamani, atunci apar un fel de ondulatii sau se poate rupe in mai multe nuclee. Daca apare acest fenomen, atunci aerul polar ajunge mult mai usor spre centrul Europei. Modelul de prognoza arata ca acesta va fi cazul in urmatoarele saptamani, deci Europa centrala si de vest in special. Vom avea temperaturi mai mici decat media climatologica", spune expertul, potrivit sursei citate.