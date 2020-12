Ninsori in Oltenia si Banat, polei in sudul tarii. A fost emisa prognoza si pentru Bucuresti

Cum va fi vremea in Bucuresti

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind ninsori moderate cantitativ, intensificari ale vantului, precipitatii mixte si polei, valabila de luni, de la ora 14.00, pana marti, la ora 10.00."In intervalul mentionat, in Oltenia, sudul Banatului si local in Muntenia, precum si in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali si in Carpatii de Curbura va ninge si se va depune strat de zapada. Mai ales in Oltenia si sud-vestul Munteniei acesta va depasi pe arii restranse 8...10 cm, iar la munte se vor atinge grosimi de 15...20 cm. Cu precadere la inceputul intervalului, vantul va avea intensificari, cu rafale, in general, de 70 - 80 km/h in sud-vestul extrem si la munte si 45 - 55 km/h in regiunile sudice si sud-estice. Indeosebi in vestul Carpatilor Meridionali, zapada va fi temporar viscolita", arata ANM.In Moldova si Transilvania vor fi ninsori in general slabe cantitativ, iar in restul teritoriului precipitatiile vor fi mai ales sub forma de ploaie si lapovita.In sudul si sud-estul tarii, precum si la munte, pe alocuri, se va depune polei.Meteorologii estimeaza ca, in Capitala vremea va continua sa se raceasca si se va mentine inchisa. Luni, trecator se vor semnala precipitatii slabe, mai ales sub forma de burnita sau fulguiala. Vantul va avea intensificari, cu rafale de 40-50 kilometri la ora. Temperatura maxima va fi de 1-2 grade.In intervalul luni, ora 20.00, marti, ora 10.00, vremea va fi inchisa si temporar se vor semnala precipitatii mixte, ce vor favoriza depuneri de polei. Cantitatile de apa vor fi in jur de 10 l/mp. Vantul va avea intensificari, cu rafale de 40-45 km/h. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de 0 grade.