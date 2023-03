O americancă născută într-un lan de porumb din România își caută cu disperare mama: "O cheamă Clara"

O femeie de 36 de ani, care trăiește în America, își caută cu disperare mama biologică, deși aceasta a abandonat-o în urmă cu mulți ani.

În încercarea de a afla ceva despre mama ei, Stoica Diana, a postat un mesaj pe pagina The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României, în care amintește că a fost născută pe un câmp de porumb.

"Numele meu la naștere a fost STOICA DIANA, născută în GĂIEȘTI, județul DÂMBOVIȚA, într-o zi de 16 decembrie 1986. Din actele de adopție reiese că pe mama mea o chema STOICA CLARA, dar de tată nu scrie nimic. Mama mea locuia în ODRIHEI (un sat în comuna COROISÂNMĂRTIN) din județul MUREȘ. Tot din actele de adopție scrie că am fost născută pe un câmp de porumb și apoi dusă la spital, de unde mama mea biologică a plecat. Am locuit în orfelinat până la 4 ani, când am avut șansa să fiu adoptată de o familie absolut minunată, care mi-a oferit iubire și educație.

Vă rog frumos să DISTRIBUIȚI și anunțul meu deoarece mi-aș dori extrem de mult să îi cunosc pe ei și nu îi judec deloc. Dacă aveți informații vă rog să scrieți în privat paginii", a scris Diana.

În ajutorul ei au sărit mulți români, postarea având 185 de distribuiri. Femeia a fost sfătuită să se adreseze la Serviciul de Evidență a Populației, din județul Mureș, unde ar trebui să fie înregistrată mama sa.

