Dinamoviștii atacă arbitrajul dupa înfrangerea de la Pitesti. Echipa din Ștefan cel Mare a avut un gol anulat eronat

Antrenorul Flavius Stoican a declarat, vineri seară, că debutul său la Dinamo a fost unul nefericit ca scor (eşec cu FC Argeş, scor 1-2), dar este mulţumit de joc. Tehnicianul dinamovist a spus că pentru el contează faptul că jucătorii sunt dezamăgiţi în vestiar după acest rezultat.

"A fost un debut nefericit ca rezultat, dar nu ca joc. Cred că am pierdut cel puţin un punct. Şi noi am dominat în câteva momente. A fost un joc consistent al nostru, am jucători cu suflet, care pun osul şi care acum sunt dezamăgiţi în vestiar, iar asta contează mult pentru mine. Vom vedea unde am greşit, să nu mai facem astfel de erori pentru că ne costă. Consider că azi am fost lipsiţi de şansă.

Rămâne o dilemă cum s-a anulat golul lui Matei. Dacă acel gol a fost precedat de un fault, atunci jos pălăria, dar eu nu am văzut aşa de pe margine. Puteam face 1-1, era un moment de moral. Ei au avut foarte mare noroc, i-am simţit că sunt o echipă care are deja probleme. ESte un început bun pentru noi, am văzut o echipă nu doar jucători pe teren", a spus Stoican la Digi Sport.

Dinamo a început anul 2022 în Liga 1 Casa Pariurilor, aşa cum a terminat 2021, cu un eşec. Dinamoviştii au pierdut, vineri seară, în deplasare, scor 1-2, cu FC Argeş, în etapa a XXII-a.

