Stolojan: reforma pensiilor specială propusă este o "caricatură". "Ne facem că facem ceva”

Marcel Ciolacu nu este ”fraierul de serviciu”, ci un premier cu o responsabilitate uriașă, într-un moment critic pentru România, declară la RFI liberalul Theodor Stolojan, fost prim-ministru.

Stolojan spune, pe de altă parte, că ”cei care se revoltă împotriva PNRR nu înțeleg nimic din ce reforme trebuie să facă România. Putem să nu facem reforma pensiilor speciale? Cum am propus-o acum e o caricatură, ne facem că facem ceva”.

Fostul premier a criticat și măsurile fiscale vehiculate: ”Am chemat pompierul să stingă focul, dar problema e de ce a apărut focul”.

Marcel Ciolacu a spus recent că este fraierul de serviciu, care își asumă reforma sistemului bugetar.

Theodor Stolojan taxează afirmația premierului: ”Domnul Ciolacu nu este așa cum s-a autointitulat fraierul de serviciu, chemat să pună ordine în finanțele publice, în bugetul României, care în prezent are deficite și mai ales creează o datorie publică nesustenabilă, el este primul-ministru al țării, cu o responsabilitate uriașă, într-un moment critic pentru România (...). Pe termen scurt, Guvernul trebuie să stabilizeze acest deficit bugetar, care nu e sustenabil (...), dar deficitul bugetar, ca orice alt deficit monetar sau valutar, el este un efect, un efect al dezechilibrelor economice care există în economie. De aceea, problema Guvernului, a domnului Ciolacu, ca prim-ministru și nu ca fraier de serviciu, cum se autointitulează dânsul, este și de a face reformele necesare, pentru a corecta aceste dezechilibre economice care au condus la dezechilibrul bugetar. Și aici avem în vedere politicile populiste, unele chiar iresponsabile, din ultimii cinci-șase ani de zile”.

Fostul premier critică măsurile fiscale vehiculate: ”Am chemat pompierul să stingă focul, dar problema e de ce a apărut focul. Aici e greu de răspuns și domnul Ciolacu și tot Guvernul trebuie să înțeleagă că trebuie să prevenim, să nu mai apară focul (...). Cei care se revoltă împotriva Programului Național de Redresare și Reziliență nu înțeleg nimic din ce reforme trebuie să facă România. Putem să nu facem reforma pensiilor speciale? Cum am propus-o acum e o caricatură, ne facem că facem ceva. Putem să nu rezolvăm problema de reformă în sistemul public bugetar, unde teoreticieni de două parale au promovat ideea că putem face creștere economică, mărind veniturile, necorelat cu evoluția productivității muncii și am ajuns unde am ajuns, că salariul mediu net în sectorul bugetar este mult mai mare decât salariul net în sectorul privat, care este o anomalie”.

Întrebat în ce măsură de situația de azi e responsabil PNL, Stolojan a admis partea de vină a partidului din care face parte. "Iată, noi am susținut cu tărie facilități fiscale pentru constructori și eu mă întreb de ce trebuie ca bugetul țării să subvenționeze construcția de vile de lux, construcția de restaurante, construcția de mall-uri, prin faptul că scutim de impozit pe venit constructorii. S-a spus că nu avem forță de muncă, avem probleme, că nu știu ce. Nu este adevărat. Avem în construcții, aproape la fiecare lucrare de construcții noi facem deviz, nu avem aici prețuri de piață competitive, cum avem la lapte sau mai știu eu la ce alt produs, avem devize, sigur că facem licitații publice, dacă lucrările sunt publice, dar în deviz trebuie să-mi trec manopera, care îmi asigură forța de muncă necesară. Altfel, pur și simplu, mă apuc să subvenționez absolut toate construcțiile din România. Deci este o politică și aici greșită din punct de vedere și economic și bugetar", a punctat Stolojan la RFI.