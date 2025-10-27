Fostul șef NATO Jens Stoltenberg vorbește în cartea sa, recent lansată, despre cum Alianța ”a dezamăgit Ucraina” și de conversația ”dureroasă” avută cu Zelenski

Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie în cartea sa ”On my watch, Leading NATO in a time of war” (”În timpul serviciului meu, conducând NATO în vreme de război”), lansată pe 23 octombrie, că Alianța ”a dezamăgit Ucraina” deoarece nu i-a acordat suficient sprijin în perioada 2023-2024 crezând că se va prăbuși în câteva zile după invazie, dar vorbește și de o atmosferă „defetistă” la Washington și în țările europene.

„Tonul între aliați este uneori ascuțit”, mai scrie Jens Stoltenberg, care este în prezent ministru de Finanțe al Norvegiei, după ce a fost prim-ministru și fost șef al NATO, potrivit moldova.europalibera.org.

Șeful alianței militare occidentale în 2014-2024, Stoltenberg cuprinde în cartea sa întreaga perioadă de mandat, inclusiv la „înfrângerea” NATO în Afganistan în 2021 și agresiunea inițială a Rusiei în Ucraina în 2014. El mai vorbește și de viitorul alianței după alegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA în 2024.

Legat de pregătirile dinaintea summitului NATO din iulie 2024, Jens Stoltenberg: „Partenerii noștri din Washington aveau o atitudine pasivă și defetistă. Au riscat puțin, nu au reușit să treacă la ofensivă și și-au ascuns președintele”.

”Dar nu doar Statele Unite au dezamăgit Ucraina”, scrie el. „Uniunea Europeană a promis să furnizeze Ucrainei un milion de obuze de artilerie între martie 2023 și martie 2024, dar mai puțin de jumătate au fost livrate”, mai notează fostul șef NATO.

A trecut puțin peste un an de când Stoltenberg a demisionat din funcția de șef al NATO. În cadrul discursului său de la Târgul de Carte de la Frankfurt din 17 octombrie, el a afirmat că țările NATO încă oferă „prea puțin și prea încet”.

Stoltenberg descrie și lipsa de unitate a Aliaților în privința războiului din Ucraina în primele luni ale invaziei - fostul șef NATO vorbește cum două țări importante din NATO, Franța și Germania, s-au făcut că nu pricep ce se întâmplă, la fel cum au făcut-o și în 2014, când trupele ruse au ocupat Crimeea din Ucraina -, dar și despre modul în care președintele rus Vladimir Putin s-a schimbat, izolându-se tot mai mult, în special în timpul pandemiei de COVID-19.

Stoltenberg ai amintește că războiul din Ucraina a început pentru el cu un telefon primit la ora 4:25 dimineața. La scurt timp după aceea, secretarul SUA al Apărării, Lloyd Austin, și-a exprimat îngrijorarea legat de viața președintelui Zelenski.

Abia 4 zile mai târziu, Stoltenberg a vorbit cu Zelenski, care a cerut de mai multe ori instituirea unei zone de interdicție aeriană de către NATO. Cererea a fost respinsă. „Conversația”, notează Stoltenberg, „a fost dureroasă”.

Stoltenberg subliniază cum ”trebuie” discutat cu rușii:

”Dar când discuți cu rușii, trebuie să o faci de pe poziții de forță. Ei trebuie să știe că îi sprijinim pe ucraineni. Cu cât (ucrainenii) sunt mai puternici pe câmpul de luptă, cu atât vor avea o poziție mai puternică la masa negocierilor”.

