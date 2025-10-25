8 alimente pe care nu ar trebui să le mănânci pe stomacul gol, potrivit nutriționiștilor

Când stomacul e gol și foamea e mare, e ușor să te lași tentat de primul aliment care îți iese în cale. Se întâmplă mai ales dimineața, imediat după ce te trezești, sau după o zi aglomerată în care pur și simplu nu ai apucat să mănânci.

Totuși, unele alimente și băuturi pot deranja stomacul gol — mai ales dacă ai un tract digestiv sensibil. Ca să eviți disconfortul, iată ce ar trebui să nu consumi pe stomacul gol și cum poți preveni problemele digestive atunci când alegi totuși să le mănânci.

1. Cafeaua

Poate ar fi bine să nu bei cafeaua imediat după ce te trezești. În special cafeaua tare, neagră, poate fi agresivă pentru un stomac gol. Cofeina stimulează eliberarea gastrinei — hormonul care determină secreția acidului gastric. Asta poate provoca simptome de reflux precum balonare, greață sau senzație de arsură.

„Cofeina relaxează și sfincterul esofagian inferior (LES) — valva care separă esofagul de stomac”, explică dr. Robynne Chutkan. Acest lucru permite acidului gastric să urce în esofag, accentuând disconfortul.

Efectul apare indiferent dacă ai stomacul gol sau nu, dar este mai puternic pe stomacul gol, potrivit dr. Chutkan. Pentru a evita problemele, nutriționista Johanna Salazar recomandă să mănânci o gustare mică, bogată în proteine sau grăsimi, înainte de cafea — cum ar fi un ou fiert tare, o lingură de unt de arahide sau puțin lapte de cocos integral în cafea. „Astfel, stomacul tolerează mai bine cafeaua și reacțiile neplăcute sunt reduse”, spune ea.

2. Mâncărurile picante

„Ideea că mâncărurile picante irită stomacul depinde de cât de obișnuit ești cu ele”, explică dr. Chutkan. Dacă nu mănânci de obicei alimente picante, consumul lor pe stomacul gol îți poate provoca disconfort digestiv.

„Majoritatea mâncărurilor picante conțin capsaicină, un compus care se leagă de receptorii din tractul digestiv”, explică gastroenterologul dr. Michael Schopis. Corpul tău interpretează acest lucru ca pe o amenințare și reacționează prin producerea de mucus și accelerarea digestiei pentru a elimina „substanța iritantă”. Rezultatul: dureri abdominale, scaune moi, urgență digestivă sau chiar diaree.

Dacă te regăsești în această descriere, introdu treptat alimentele picante în dietă și evită-le complet pe stomacul gol, până când organismul tău se adaptează.

3. Alimentele bogate în zahăr

Deși e tentant să începi masa cu ceva dulce, e mai bine să lași desertul la final. „Consumul de alimente bogate în zahăr pe stomacul gol duce la o creștere bruscă a nivelului de insulină și glicemie, urmată de o scădere rapidă — așa-numitul crash energetic”, explică dr. Chutkan.

Pentru a evita acest efect, consumă mai întâi alimente bogate în fibre — acestea încetinesc absorbția zahărului și mențin glicemia stabilă.

„Zaharurile pot provoca și diaree dacă sunt consumate pe stomacul gol”, adaugă dr. Chutkan. Acest lucru se întâmplă când organismul trage lichide și electroliți din sânge în intestin pentru a echilibra concentrația mare de zahăr, rezultând scaune moi și disconfort.

4. Ceaiurile cu cofeină

La fel ca și cafeaua, ceaiurile care conțin cofeină pot irita mucoasa stomacului și pot stimula secreția acidului gastric, ducând la reflux sau arsuri.

Vinovatul principal este ceaiul negru, care are cea mai mare cantitate de cofeină, urmat de ceaiul verde. „Deși ceaiul verde are mai puțină cofeină, poate totuși provoca disconfort, mai ales pe stomacul gol”, avertizează dr. Chutkan.

Pe de altă parte, ceaiurile din plante fără cofeină (precum mușețelul, menta) sunt sigure pentru stomacul gol.

5. Iaurtul

Iaurtul este excelent pentru sănătatea intestinală datorită conținutului de probiotice și acid lactic. Totuși, pentru unele persoane, acidul lactic poate fi iritant. „Dacă ești sensibil la acidul lactic, consumul de iaurt pe stomacul gol poate stimula secreția de acid gastric și poate cauza disconfort”, spune dr. Schopis.

Mai mult, acidul gastric produs în exces poate distruge o parte din probioticele benefice din iaurt. „Cel mai bine este să consumi iaurtul după masă — atunci o parte din acid este neutralizată și bacteriile benefice pot acționa eficient”, adaugă el.

6. Băuturile carbogazoase

Apă minerală, sifon, sucuri — toate pot provoca disconfort atunci când stomacul e gol. „Bulele de dioxid de carbon din băuturile carbogazoase creează presiune în stomac, ducând la balonare și eructații”, explică dr. Chutkan.

De asemenea, pot relaxa sfincterul esofagian inferior, favorizând refluxul acid.

„Trebuie să fim atenți și la conținutul de zahăr al băuturilor carbogazoase îndulcite”, adaugă Salazar. La fel ca alimentele dulci, acestea pot crește brusc glicemia, urmată de o cădere rapidă de energie.

7. Alimentele grase și prăjite

Alimentele prăjite, bogate în grăsimi — cum ar fi cartofii prăjiți, aripioarele sau puiul prăjit — pot fi o adevărată provocare pentru stomacul gol. Grăsimile se digeră greu, așa că aceste alimente rămân mai mult timp în stomac, stimulând secreția acidului gastric. „Rezultatul este disconfort, greață și chiar reflux”, explică dr. Schopis.

„Pentru a reduce aceste efecte, combină alimentele grase cu carbohidrați simpli — orez, pâine, cartofi sau alte legume amidonoase”, recomandă specialistul. Aceștia absorb o parte din acidul gastric și pot preveni arsurile.

8. Citricele și sucurile de citrice

De la grepfrut proaspăt la suc de portocale, citricele sunt nelipsite la micul dejun — dar pot fi iritante pe stomacul gol. „Citricele conțin acid citric, care poate irita mucoasa stomacului și relaxa sfincterul esofagian inferior, provocând reflux”, avertizează dr. Schopis.

Totuși, nu e nevoie să le elimini complet. Trucul este să le consumi împreună cu carbohidrați — de exemplu, cu o felie de pâine integrală sau un bol de ovăz. Carbohidrații absorb o parte din acid, reducând riscul de disconfort, scrie realsimple.com.

