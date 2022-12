Mulți români amână vizitele la medicul stomatolog și ajung când au dureri insuportabile. Pe unii îi ține departe teama, pe alții, prețurile mari.

Sumele nu sunt pentru buzunarul oricui, iar lucrările nu sunt întotdeauna de calitate. Este cazul relatat de o româncă într-o postare pe Facebook.

"Aș dori să mă lămurească și pe mine cineva care știe sau s-a confruntat cu ce mă confrunt eu acum.

Acum 2 ani am mers la dentist să vedem ce este de făcut cu dantura mea, aveam dureri îngrozitoare, dânsul mi-a zis că trebuie să îmi scoată toată dantura de sus, că este inflamată și cică îmi va pune proteză fixă, căci altă soluție nu ar fi bună, așa am și făcut, am zis că medicul e medic și el știe, dar după 11 luni de chin mi-a pus dantură fixă, la o săptămână mi s-a spart un dinte, am mers la el mi l-a făcut, după alte câteva luni iar s-a spart același dinte, iar am mers la el, deci de 2 ani merg cu același dinte spart la el la în interval de câteva luni.

Acum ce a făcut, ce n-a făcut, căci mi s-a spart din nou același dinte și s-a rupt și un pivot, căci omul mi-a pus și 5 pivoți, să poată susține dantura, acum îmi cad toți dinții, mi-a scos un pivot, ba m=a mai pus și să plătesc o sumă de bani, iar în condițiile în care el mi-a garantat 10 ani, azi m-a programat iar, am mers, și ce credeți, mi-a zis că trebuie făcuți alții și costurile ar fi 35 de milioane, în condițiile în care eu am dat 100 și ceva până acum, bun, ce aș putea să fac împotriva acestui doctor care și-a bătut joc de mine, mi-a luat o căruță de bani, adică 100 euro pivotul, și acum îmi scoate, ce este de făcut, nu sunt singura pacienta care se plânge de acest dentist", a scris femeia pe grupul Avocatul online.

"Porniți proces"

În comentarii, mulți o îndeamnă să depună plângeri și să-l dea în judecată pe medic.

"Reclamație la colegiul doctorilor dentiști, dacă are dreptul să practice și aceste proceduri."

"A pierdut niște bani și în continuare are tupeul să-i ceară alți bani, nu poate fi lăsat așa, poate nu mai nenorocește și alt pacient."

"Dumneavoastră vă preocupați de bani sau de sănătate?! Doamnă, dintii nu se scot așa, că ai o inflamație, despre ce vorbim? Plângere penală, nu faceți plângere la colegiu, că nu se întâmplă nimic."

"Porniți proces, plătiți în avans avocatul, apoi poate câștigați procesul, poate îl pierdeți. Ce e 100% sigur e că nu judecătorul vă reface dantură, ci un alt dentist."

"Chemare în judecată pentru culpă medicală, dar nu șiu cum e România în acest tip de procedură. Este necesară o expertiză făcută de alt medic care este și autorizat să exprime o părere scrisă. Dacă părerea este în favore dvs, documentat tot, cheltuieli, daune, poți chema în judecată."

"Protecția consumatorilor și dat și în judecată."

"Aveți bonurile cu care ați plătit? Fiecare lucrare are o garanție. Citiți legea sănătății și a protecției consumatorilor. Faceți plângere la colegiul medicilor și cereți să vă facă lucrarea gratis sau să va dea banii înapoi."

"Niciun dentist nu dă bon, chitanță. Cel puțin la vreo trei am fost și nu am primit nimic, nici casă de marcat nu am văzut."

"De ce acceptați să mergeți la așa zisele cabinete dentare care nu dau bon? Clar acolo e un semn de întrebare! Poate nici drept de practică nu are."

"Cred că trebui o campanie serioasă, privind practica medicilor stomatologi, care pur și simplu își bat joc de pacienți. De ce nu și acțiune în instanță, pentru malpraxis. Am întâlnit multe cunoștințe care și au făcut lucrări nefuncționale. Se câștigă f bine, iar mulți se îndreaptă spre această specialitate, au sau nu chemare, spre această profesie. Am înțeles că spitalele, nu mai au medici anesteziști, etc., pentru că majoritatea se îndreaptă spre stomatologie, unde se câștigă enorm și rapid. A nu se înțelege că toți medicii stomatologi sunt neprofesioniști."

"Dacă ai implant 10 ani e garanție pe implant mergeți și în altă parte să ceară o părere până la avocați."

"Doamnă, la terminarea lucrării trebuia să vă elibereze un pașaport dentar care ține și loc de garanție. Cu acel pașaport dentar oriunde vă aflați și aveți o problemă la lucrare prezentați pașaportul respectiv, ca să știe stomatogul ce implanturi aveți, ca să va poată ajuta, în caz că sunteți plecată în altă țară. Cu factură care plătiți daunele cauzate, va întoarceți la cabinetul care v=a făcut lucrarea și vă restituie banii, pentru că aveți o garanție! Dacă nu ați luat garanția nu cred că îi puteți face ceva acelui individ!"

"Nu trebuia să acceptați să-i scoată, trebuia făcut consultație la încă la 2 3 medici pentru a avea păreri, apoi un tratament antibiotic să dispară infecția, iar acum dacă a dat greș o dată, maxim de 2 ori, mergeți la altul."

